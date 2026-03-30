Израиль сообщил об атаке на НПЗ в Хайфе

Израиль сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Кадры возгорания в результате атаки на НПЗ опубликовал 12-й канал израильского телевидения.
«В результате обстрела на севере Хайфы были обнаружены повреждения нефтеперерабатывающих заводов», — говорится в сообщении.
Ранее 19 марта Иран нанес удар по израильскому НПЗ в Хайфе. По информации властей Израиля, объекты в Хайфе не получили значительных повреждений после атаки.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и высшее военное руководство. В ответ на это нападение Тегеран осуществил массированные удары по американским военным объектам в странах Персидского залива.
