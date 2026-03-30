Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tehran Times: обострился конфликт между премьером Израиля и главой «Моссада»

Вражда вспыхнула с новой силой после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил главу «Моссада» Давида Барнеа во введении израильских властей в заблуждение, сообщает иранская газета The Tehran Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Нетаньяху считает, что руководство «Моссада» предоставило недостоверную информацию о военном потенциале Ирана, а также о политической и социальной ситуации в стране. Это заставило Израиль втянуться в войну с неопределенным исходом. Поражение в ней, по словам Нетаньяху, может стать серьезной угрозой для существования Израиля.

Со своей стороны, представители «Моссада» настаивают, что предоставляли кабмину точную информацию, и обвиняют премьера в том, что он начал войну, исходя из личной склонности к риску и политических установок. Они считают, что именно Нетаньяху несет прямую ответственность за любые негативные последствия войны с Ираном.

Из-за обострения конфликта Нетаньяху, по словам источников, отстранил Барнеа от участия в совместных совещаниях.

Более того, конфликт обострился настолько, что канцелярия Нетаньяху и «Моссад» обвинили друг друга в наличии иранских агентов в своих структурах и утечке информации из военных и разведывательных организаций.

Как напоминает издание, подобные взаимные упреки уже звучали после израильской атаки на Доху. Тогда обе стороны обвинили друг друга в преждевременной утечке информации об операции, что, на их взгляд, повлияло на ее результат. Кроме того, глава «Моссада» до начала конфликта предупреждал руководство страны о риске иранских ударов по скрытым агентурным сетям в южной части Персидского залива в случае войны. Он пытался донести до руководства, что попытки защитить эти сети, в том числе путем их передислокации, могут привести к обнаружению и уничтожению израильских агентов.