Tehran Times: обострился конфликт между премьером Израиля и главой «Моссада»

Согласно статье, Нетаньяху считает, что руководство «Моссада» предоставило недостоверную информацию о военном потенциале Ирана, а также о политической и социальной ситуации в стране. Это заставило Израиль втянуться в войну с неопределенным исходом. Поражение в ней, по словам Нетаньяху, может стать серьезной угрозой для существования Израиля.
Со своей стороны, представители «Моссада» настаивают, что предоставляли кабмину точную информацию, и обвиняют премьера в том, что он начал войну, исходя из личной склонности к риску и политических установок. Они считают, что именно Нетаньяху несет прямую ответственность за любые негативные последствия войны с Ираном.
Из-за обострения конфликта Нетаньяху, по словам источников, отстранил Барнеа от участия в совместных совещаниях.
Как напоминает издание, подобные взаимные упреки уже звучали после израильской атаки на Доху. Тогда обе стороны обвинили друг друга в преждевременной утечке информации об операции, что, на их взгляд, повлияло на ее результат. Кроме того, глава «Моссада» до начала конфликта предупреждал руководство страны о риске иранских ударов по скрытым агентурным сетям в южной части Персидского залива в случае войны. Он пытался донести до руководства, что попытки защитить эти сети, в том числе путем их передислокации, могут привести к обнаружению и уничтожению израильских агентов.