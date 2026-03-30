Tehran Times: обострился конфликт между премьером Израиля и главой «Моссада»

Как напоминает издание, подобные взаимные упреки уже звучали после израильской атаки на Доху. Тогда обе стороны обвинили друг друга в преждевременной утечке информации об операции, что, на их взгляд, повлияло на ее результат. Кроме того, глава «Моссада» до начала конфликта предупреждал руководство страны о риске иранских ударов по скрытым агентурным сетям в южной части Персидского залива в случае войны. Он пытался донести до руководства, что попытки защитить эти сети, в том числе путем их передислокации, могут привести к обнаружению и уничтожению израильских агентов.