Euractiv узнал, что экипаж иранского корабля просит убежища в Шри-Ланке

Члены экипажа иранского военного корабля IRIS Busher запросили убежище в Шри-Ланке после потопления фрегата IRIS Dena американскими войсками у побережья острова, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.
Источники сообщили, что многие члены экипажа запросили убежище после швартовки недалеко от порта Коломбо.
По словам представителей служб безопасности, отмечает Euractiv, с тех пор как иранское судно оказалось на территории Шри-Ланки, напряженность между Коломбо и Тегераном обострилась. Военный атташе Ирана на острове взял судно под свой контроль, ограничив доступ для местных властей. Некоторые официальные лица острова рассматривают присутствие вооруженного персонала на борту как нарушение суверенитета.
Судно запросило вход в порт 4 марта, после того как американская подводная лодка торпедировала фрегат Dena. Власти отклонили этот запрос. Однако экипаж подал сигнал бедствия, сославшись на механическую неисправность. По словам сотрудников службы безопасности, офицеры ВМС Шри-Ланки не нашли ее подтверждений.
Вопреки отказу судно вошло в территориальные воды Шри-Ланки с 200 иранскими членами экипажа на борту, включая вооруженных военнослужащих. Это, по данным Euractiv, вызвало обеспокоенность местных властей.
