Politico узнало, какие страны могут вступить в ЕС быстрее Украины

Для нынешних членов Евросоюза присоединение более богатых стран Северной Европы является более привлекательным вариантом по сравнению с принятием очередной группы менее состоятельных государств с Востока, включая Украину, Молдову и страны Западных Балкан. Как отмечает Politico, все 13 государств, присоединившихся к ЕС после 2004 года, до сих пор получают из бюджета больше средств, чем вносят, и тот же расклад, вероятно, ожидает новых кандидатов. Прием более бедных стран сократит долю финансирования для существующих членов, что может вызвать сложности с одобрением их заявок.