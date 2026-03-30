Politico узнало, какие страны могут вступить в ЕС быстрее Украины

Исландия и Норвегия, ранее отклонявшие возможность членства в Европейском союзе, теперь рассматривают вступление в объединение, руководствуясь прежде всего соображениями безопасности. Главным катализатором такого сдвига стало возвращение Дональда Трампа на пост президента США в 2025 году, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
По информации издания, действия американского лидера — введение пошлин на импорт, намерения приобрести Гренландию и резкие высказывания в адрес союзников по НАТО — стимулировали европейские страны к укреплению связей с Брюсселем. Глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что страна «была бы сильнее в более крупной группе стран-единомышленников, которые выступают за демократию, свободу и права человека». Правительство Исландии уже утвердило проведение референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС, назначенного на 29 августа 2026 года.
Для нынешних членов Евросоюза присоединение более богатых стран Северной Европы является более привлекательным вариантом по сравнению с принятием очередной группы менее состоятельных государств с Востока, включая Украину, Молдову и страны Западных Балкан. Как отмечает Politico, все 13 государств, присоединившихся к ЕС после 2004 года, до сих пор получают из бюджета больше средств, чем вносят, и тот же расклад, вероятно, ожидает новых кандидатов. Прием более бедных стран сократит долю финансирования для существующих членов, что может вызвать сложности с одобрением их заявок.
Кроме того, дипломаты предостерегают от появления в союзе «новой Венгрии или Словакии», которые могли бы блокировать ключевые решения, и выражают обеспокоенность устойчивостью демократических институтов в странах-кандидатах. В этом контексте Исландия и Норвегия, имеющие давние демократические традиции и входящие в число мировых лидеров по ВВП на душу населения, выглядят предпочтительнее.
Как подчеркивает источник издания в ЕС, обе страны уже адаптировали около 80 процентов своего законодательства к нормам союза, что может сделать процесс их интеграции «очень быстрым». Глава исландского МИДа, в свою очередь, заявила, что страна способна завершить переговоры о вступлении за полтора года, опередив даже Черногорию, которая считается текущим лидером переговорного процесса. Норвежский консервативный лидер Ине Эриксен Сёрейде отметила, что членство в ЕС теперь важно для страны «по-другому, чем раньше», поскольку у НАТО и Евросоюза разные инструменты обеспечения безопасности.
