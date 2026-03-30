Иран предупредил страны Ближнего Востока о ловушке, расставленной Киевом

ТЕГЕРАН, 30 мар — РИА Новости. Тегеран надеется, что Ближний Восток не попадет в ловушку в свете предложений Киева странам региона, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Источник: РИА "Новости"

«Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана — весьма катастрофичная ошибка и просчет. Убежден, что страны региона не попадут в такую ловушку», — передает его слова иранский телеканал SNN.

По его мнению, Владимир Зеленский пытается обобрать Ближний Восток, посещая местные государства в разгар конфликта.

Ранее глава киевского режима предложил странам Персидского залива приобрести некие украинские перехватчики дронов.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа арабских стран. Из-за этого цены на энергоносители бьют рекорды.

