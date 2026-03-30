Лукашенко сказал, кто из белорусских министров не чужой человек на Чукотке

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым 30 марта, сказал, кто из белорусских министров не чужой человек на Чукотке. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
— Я удивился, что ты там служил, оказывается (обращается к министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, который сейчас курирует развитие сотрудничества Беларуси и Чукотского автономного округа. — Ред.) Аж три года служил там! Поэтому, тоже не чужой человек на Чукотке, — подчеркнул глава Беларуси.
Александр Лукашенко поинтересовался у министра спорта и туризма, был ли он на Чукотке после своей службы.
— Был, Александр Григорьевич. В прошлом году в августе я туда специально слетал, — сообщил Сергей Ковальчук.
Президент Беларуси отметил:
— Хотел упрекнуть его, что он, оказывается, там не был, хоть и ответственный за Чукотку.
Ковальчук уточнил, что слетал специально и заметил, что с губернатором Чукотского автономного округа у него уже третья встреча.
Александр Лукашенко, обращаясь к главе Минспорта и туризма, заметил, что, может быть нужно провести отпуск на Чукотке посмотреть весь край:
— Чтобы не просто наощупь мы там работали, а чтобы ты нам подсказал уже как белорусский товарищ и министр, что нам делать там, чем нам там заниматься.