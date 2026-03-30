Сербия договорилась с Россией о продлении контракта по газу на три месяца

Сербия продолжит покупать российский газ еще три месяца. Стоимость ресурса будет ниже, чем средняя по актуальному курсу, заявил сербский президент Александр Вучич.
По словам сербского лидера, новый контракт заключен на «очень выгодных для нас условиях». Вучич также отметил, что текущая цена на газ составляет около $645 за тысячу кубометров, однако благодаря достигнутым договоренностям Белград будет платить примерно $320, что позволит Сербии стать второй или третьей страной в Европе с самой низкой ценой на газ.
Как уточнил президент, ценообразование будет осуществляться по формуле с привязкой к нефтяным котировкам. Газ будет поставляться на гибких условиях, что позволит Сербии адаптироваться к изменениям на энергетическом рынке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в разговоре с журналистами заявил, что Москва готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для всех мировых рынков, включая европейский. «Россия была и готова продолжать быть надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе и европейский», — уточнил пресс-секретарь, подчеркнув, что особенно это касается таких братских стран, как Сербия.
Поставки российского природного газа в Сербию осуществляются с 1978 года. В настоящее время основным партнером «Газпрома» в стране является государственное предприятие «Сербиягаз». С 2021 года газ поступает в Сербию по новому маршруту, через морской газопровод «Турецкий поток» и далее через Турцию и Болгарию.
