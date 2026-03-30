Вучич поблагодарил Путина за поставки российского газа

Путин и Вучич встретились 2 сентября в Пекине. На встрече сербский лидер заверил российского коллегу, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России. По словам Вучича, она является единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России. В свою очередь, Путин отметил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу Сербии.