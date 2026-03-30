Вучич поблагодарил Путина за поставки российского газа

Президент Сербии Александр Вучич в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за продолжение стабильных поставок российского газа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Сербский президент подчеркнул важность поставок для поддержания энергобезопасности страны.
Стороны также подробно обсудили украинский конфликт и кризис на Ближнем Востоке.
Кроме того, главы государств в ходе разговора затронули актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства, в том числе в энергетической, нефтегазовой и атомной сферах, а также подготовку к заседанию межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое должно состояться в апреле.
Вучич также оценил ситуацию на Балканах. Президенты подчеркнули принципиальное значение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, а также необходимость обеспечения прав Республики Сербской (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) в соответствии с Дейтонскими соглашениями.
Наконец, стороны договорились продолжать контакты.
Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН принята 10 июня 1999 года после косовского кризиса, который легально закрепил международное гражданское и военное присутствие в Косово и определил основы временного политико-правового режима региона.
Дейтонские соглашения — мирный договор, подписанный 14 декабря 1995 года с целью прекратить войны в Боснии и Герцеговине и закрепить новое государственное устройство страны. Документ был согласован на авиабазе ВВС США в Дейтоне (штат Огайо) президентами Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии при участии стран-гарантов — США, России, Германии, Великобритании и Франции.
Путин и Вучич встретились 2 сентября в Пекине. На встрече сербский лидер заверил российского коллегу, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России. По словам Вучича, она является единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России. В свою очередь, Путин отметил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу Сербии.
