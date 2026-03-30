Зеленский предложил пасхальное перемирие

Украина поддерживает прекращения огня, в том числе на Пасху. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
«Прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники», — заявил Зеленский журналистам в понедельник, 30 марта.
Зеленский не стал раскрывать возможных сроков и дат прекращения огня.
Пасха в 2026 году по григорианскому календарю (по новому стилю) отмечается католиками и протестантами 5 апреля. Православная Пасха будет отмечается 12 апреля, так как восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю). Православная церковь Украины (ПЦУ) в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, однако по нему Пасха в 2026 году также будет отмечаться 12 апреля.
В прошлом году Россия объявила пасхальное перемирие, приостановив боевые действия с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что Россия исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру».
Владимир Зеленский принял предложение Путина и пообещал действовать зеркально: «Тишина в ответ на тишину». Если перемирие действительно будет соблюдаться, Киев предлагает продлить его по окончании пасхальных суток 20 апреля.
В конце декабря 2025 года Axios писало, что Зеленский готов вынести план о завершении военных действий на референдум, если Россия согласится минимум на 60-дневное перемирие. Глава МИД России Сергей Лавров 29 января этого года назвал подобные инициативы неприемлемыми. По словам Лаврова, предыдущие заключенные перемирия были использованы Западом для «накачивания Украины новыми вооружениями», а также мобилизации людей.
Ранее 25 марта замминистра иностранных дел Михаил Галузин сообщил о паузе в переговорах по урегулировании конфликта на Украине. Галузин указал, что не хочет делать дальнейших прогнозов.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.