Зеленский предложил пасхальное перемирие

Зеленский предложил пасхальное перемирие. В этом году верующие РПЦ и ПЦУ отмечают главный церковный праздник в один день — 12 апреля. В 2025 году Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие.

Источник: РБК

Украина поддерживает прекращения огня, в том числе на Пасху. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники», — заявил Зеленский журналистам в понедельник, 30 марта.

Зеленский не стал раскрывать возможных сроков и дат прекращения огня.

Пасха в 2026 году по григорианскому календарю (по новому стилю) отмечается католиками и протестантами 5 апреля. Православная Пасха будет отмечается 12 апреля, так как восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю). Православная церковь Украины (ПЦУ) в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, однако по нему Пасха в 2026 году также будет отмечаться 12 апреля.

В прошлом году Россия объявила пасхальное перемирие, приостановив боевые действия с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что Россия исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру».

Владимир Зеленский принял предложение Путина и пообещал действовать зеркально: «Тишина в ответ на тишину». Если перемирие действительно будет соблюдаться, Киев предлагает продлить его по окончании пасхальных суток 20 апреля.

В конце декабря 2025 года Axios писало, что Зеленский готов вынести план о завершении военных действий на референдум, если Россия согласится минимум на 60-дневное перемирие. Глава МИД России Сергей Лавров 29 января этого года назвал подобные инициативы неприемлемыми. По словам Лаврова, предыдущие заключенные перемирия были использованы Западом для «накачивания Украины новыми вооружениями», а также мобилизации людей.

Ранее 25 марта замминистра иностранных дел Михаил Галузин сообщил о паузе в переговорах по урегулировании конфликта на Украине. Галузин указал, что не хочет делать дальнейших прогнозов.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше