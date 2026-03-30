Вучич спросил у Путина об окончании конфликта на Украине и в Иране

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили окончание конфликта на Украине и в Иране.
«Я его спросил, что он думает об окончании конфликта на Украине и в Иране. Получил его мнение. Он меня спросил про Косово и Метохию и Республику Сербскую (Боснии и Герцеговины — ред.)… Я его оповестил о союзе Приштины, Тираны и Загреба», — сказал Вучич журналистам по итогам разговора.
30 марта по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Вучича. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства, включая взаимодействие в энергетике, нефтегазовой и атомной отраслях. Вучич поблагодарил Путина за продолжение стабильных поставок российского газа.
