Лукашенко сказал, что Путин приглашал его «махнуть» на Чукотку

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, сказал, что президент России Владимир Путин приглашал его «махнуть» на Чукотку. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства признался, что его очень интересует Чукотка. Он заметил, что в свое время вместе с президентом России много говорили и сейчас говорят про данный край.
— Для меня это даже странный край. Хотя он (президент России Владимир Путин. — Ред.) мне говорит: «Ну так надо туда махнуть». А я у него спрашиваю: а как там аэродром, аэропорт, самолеты. Где там на каком самолете можно приземлиться. Он мне все это рассказывает, — привел подробности президент Беларуси.
