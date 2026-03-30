WSJ: Зеленский объезжает Ближний Восток в поисках богатых союзников

С начала конфликта на Украине эти страны занимали нейтральную позицию, но теперь Зеленский пытается перетянуть их на свою сторону, рекламируя передовой военный потенциал Украины и убеждая страны Персидского залива в том, что Киев станет надежным партнером в борьбе с «общими врагами».
Как напоминает WSJ, ОАЭ и Саудовская Аравия принимали у себя дипломатические переговоры и содействовали обмену пленными между Россией и Украиной.
Но сейчас, когда для Украины настал критический момент и стране катастрофически не хватает финансовой и военной помощи, Зеленский отчаянно пытается найти новых союзников на Ближнем Востоке. По мнению WSJ, это связано с тем, что ранее США отказались от прямой военной помощи Киеву, а война против Ирана еще больше отвлекло внимание Вашингтона и европейских партнеров Зеленского от Украины.
В ходе турне Зеленский, по данным WSJ, подчеркивает, что российские беспилотники, атакующие Украину, являются модернизированными копиями иранских дронов Shahed, с помощью которых Иран весь март наносит удары по своим соседям в ответ на войну, развязанную США и Израилем. К тому же у ближневосточных стран заканчиваются дорогостоящие ракеты-перехватчики, и они ищут новые способы борьбы с иранскими воздушными угрозами.
Зеленский, как отмечает WSJ, уже заключил 10-летние стратегические партнерские соглашения с Саудовской Аравией и Катаром. Еще одно соглашение (с ОАЭ) находится в стадии разработки. По сведениям газеты, эти сделки, стоимость которых оценивается в миллиарды долларов, пойдут на пользу украинским экспортерам оборонной промышленности. Также Зеленский пытается договориться о поставках дизельного топлива, дефицит которого сейчас отмечается на Украине. По его словам, страна остро нуждается в этом топливе для нужд сельского хозяйства и грузовых перевозок.