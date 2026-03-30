WSJ: Зеленский объезжает Ближний Восток в поисках богатых союзников

Владимир Зеленский в ходе визитов в Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию пытается убедить богатые страны Персидского залива в том, что у них и Украины есть общие враги — Иран и Россия, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

С начала конфликта на Украине эти страны занимали нейтральную позицию, но теперь Зеленский пытается перетянуть их на свою сторону, рекламируя передовой военный потенциал Украины и убеждая страны Персидского залива в том, что Киев станет надежным партнером в борьбе с «общими врагами».

Как напоминает WSJ, ОАЭ и Саудовская Аравия принимали у себя дипломатические переговоры и содействовали обмену пленными между Россией и Украиной.

До сих пор они отказывались вводить санкции против Москвы или соглашаться на ее политическую изоляцию, учитывая, насколько крупным игроком Россия является на мировом энергетическом рынке.

Но сейчас, когда для Украины настал критический момент и стране катастрофически не хватает финансовой и военной помощи, Зеленский отчаянно пытается найти новых союзников на Ближнем Востоке. По мнению WSJ, это связано с тем, что ранее США отказались от прямой военной помощи Киеву, а война против Ирана еще больше отвлекло внимание Вашингтона и европейских партнеров Зеленского от Украины.

В ходе турне Зеленский, по данным WSJ, подчеркивает, что российские беспилотники, атакующие Украину, являются модернизированными копиями иранских дронов Shahed, с помощью которых Иран весь март наносит удары по своим соседям в ответ на войну, развязанную США и Израилем. К тому же у ближневосточных стран заканчиваются дорогостоящие ракеты-перехватчики, и они ищут новые способы борьбы с иранскими воздушными угрозами.

В обмен на свои технологии и боевой опыт Киев рассчитывает на политическую поддержку, участие этих стран в санкционной политике против России и Ирана, а также на содействие в сфере безопасности и помощь в проектах восстановления Украины.

Зеленский, как отмечает WSJ, уже заключил 10-летние стратегические партнерские соглашения с Саудовской Аравией и Катаром. Еще одно соглашение (с ОАЭ) находится в стадии разработки. По сведениям газеты, эти сделки, стоимость которых оценивается в миллиарды долларов, пойдут на пользу украинским экспортерам оборонной промышленности. Также Зеленский пытается договориться о поставках дизельного топлива, дефицит которого сейчас отмечается на Украине. По его словам, страна остро нуждается в этом топливе для нужд сельского хозяйства и грузовых перевозок.

