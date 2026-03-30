В израильские больницы за сутки доставили больше 200 раненых

За последние сутки в израильские больницы доставили 232 раненых. Общее число госпитализированных за все время боевых действий с Ираном увеличилось, всего пострадали более 6 тыс.человек. Об этом заявило министерство здравоохранения Израиля, передает The Times Of Israel.
По данным ведомства, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли совместный превентивный удар по территории Ирана. В ходе первоначальной атаки были уничтожены высшие руководители Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. С тех пор боевые действия продолжаются более месяца: стороны обмениваются ударами, при этом объектами атак становятся ядерные и промышленные объекты Ирана, израильские города, а также военные базы США в странах Персидского залива — Бахрейне, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.
По данным на конец марта, число погибших в Иране превысило 1,3 тыс. человек, разрушены десятки тысяч жилых и коммерческих зданий. Иран, в свою очередь, наносит ракетно-дронные удары, включая удары по химическому заводу в Неот-Ховав, нефтеперерабатывающим и металлургическим предприятиям на территории Израиля.
На фоне военных действий продолжаются дипломатические усилия: США через посредников передали Ирану 15-пунктный план урегулирования, предполагающий снятие санкций в обмен на отказ от ядерной программы и открытие Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция завершится в течение «недель, а не месяцев».
