МИД: Россия ответит при эскалации Британии после отзыва аккредитации ее дипломата

Россия высылает из страны второго секретаря посольства Великобритании в Москве Альбертуса Джерардуса Янсе ван Ренсбурга. В ФСБ сообщили, что дипломат при получении разрешения на въезд в РФ указал ложные сведения, а также занимался разведкой. По данным СМИ, вместе с другими сотрудниками британской дипмиссии он пытался внедрить «нужные идеи» в российское общество. За последние два года это уже 16-й дипломат из Лондона, которого лишают аккредитации в Москве.