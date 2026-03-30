NYT рассказала, кого США отправили в Гренландию с «тайной операцией»

NYT пишет, что оказавшиеся в центре внимания люди вовсе не скрывались. По версии издания, их деятельность была скорее похожа не на «тайную операцию», а на «довольно открытое сочетание бизнеса и внешней политики». Двое из них сообщили газете, что датский репортаж, скорее всего, был посвящен именно им, но отвергли выводы журналистов о «тайной операции». Источник издания также подтвердил, что датские разведчики «внимательно следили» именно за этими двумя мужчинами.