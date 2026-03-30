NYT рассказала, кого США отправили в Гренландию с «тайной операцией»

Отправленные в Гренландию для «тайной операции» американцы на самом деле не скрывали свою личность, а публично заявляли о своих намерениях продвигать интересы США, сообщила The New York Times (NYT), поговорившая с двумя из трех героев репортажа датского телеканала.
Речь идет о репортаже, который датская национальная телекомпания DR выпустила в августе 2025 года. В нем рассказывалось о трех гражданах США, которые, по данным журналистов, составляли списки поддерживающих американского президента Дональда Трампа гренландцев и выступали за передачу острова под контроль Вашингтона. После выхода материала министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства неприемлема.
NYT пишет, что оказавшиеся в центре внимания люди вовсе не скрывались. По версии издания, их деятельность была скорее похожа не на «тайную операцию», а на «довольно открытое сочетание бизнеса и внешней политики». Двое из них сообщили газете, что датский репортаж, скорее всего, был посвящен именно им, но отвергли выводы журналистов о «тайной операции». Источник издания также подтвердил, что датские разведчики «внимательно следили» именно за этими двумя мужчинами.
Один из них, Дрю Хорн, бывший служащий сил специального назначения Армии США (также известны как «зеленые береты»), пишет NYT. Во время первого срока Трампа он был советником Министерства энергетики и помогал разрабатывать арктическую энергетическую стратегию администрации. После ухода из правительства Хорн основал компанию GreenMet, занимающуюся проектами критических минералов, включая разведку редкоземельных металлов в Гренландии.
Хорн хотел построить гигантский дата-центр для серверов искусственного интеллекта в городе Кангерлуссуак на западном побережье острова. По его замыслу, центр будет питаться от сжиженного природного газа, а в перспективе от гидроэлектростанции, работающей на талой воде ледников.
Вторым человеком оказался Томас Данс — бывший советник Трампа по Арктике, выпускник Брауновского университета. Он организовал визит Дональда Трампа-младшего в столицу Гренландии Нуук в прошлом году. В феврале 2026 года Данс был назначен председателем Комиссии по арктическим исследованиям США.
Третьим, кто привлек внимание датской разведки, по версии NYT, был Крис Кокс — основатель организации «Байкеры за Трампа» и член Консультативного совета по внутренней безопасности при администрации. Информацию о нем газета приводит со ссылкой на источник, сам Кокс отказался от комментария.
Белый дом в ответ на запрос The New York Times отказался комментировать отношения с героями материала или их деятельность. Вместо этого в заявлении, предоставленном медиа, говорится, что администрация работает с Гренландией и НАТО над соглашением, которое будет «потрясающим для США».
Трамп неоднократно называл Гренландию стратегически важной для США. Хотя он отказался от угроз взять остров силой, его интерес к региону остается высоким.
