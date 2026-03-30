Политолог раскрыл, исключат ли Венгрию из ЕС из-за Орбана

Политолог уточнил, что информация об исключении Венгрии муссируется в СМИ для того, чтобы граждане Венгрии, поддерживающие премьер-министра Виктора Орбана, изменили свою позицию. Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что Брюссель недоволен позицией главы венгерского правительства, но Орбан не единственный, кто в ЕС отстаивает национальные интересы.
Коньков отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо так же, как и венгерский коллега, часто голосует против решений ЕС, касающихся поддержки Украины. Политолог допустил, что в Евросоюзе есть и другие страны, которые согласны с мнением Словакии и Венгрии, но пока не осмеливаются об этом заявить.
«В любом случае такого рода меры, которые рассматриваются, тем более привязка к конкретной фамилии, конкретной стране, скорее напоминают попытку потушить пожар бензином. Поскольку даже если у них что-то получится в Венгрии, все равно такого рода настроения будут подниматься в других странах», — объяснил эксперт. Коньков добавил, что в данном случае Брюсселю требуются системные решения, а не борьба с единичными случаями.
Ранее стало известно, что в ЕС разработали пять вариантов действий на случай, если Виктор Орбан выиграет выборную гонку и останется у власти. По данным источника Politico, Евросоюз намерен действовать более жестко, в том числе могут внести корректировки в порядок голосования внутри блока.