Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде ответили на слова Зеленского о пасхальном перемирии

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности ВСУ к перемирию на период пасхальных праздников не вызывает доверия. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сенатор напомнил о том, что громкие заявления Владимира Зеленского часто не переходят в конкретные дела, а договоренности не соблюдаются. «Я не вполне верю в степень серьезности этих предложений. Это лично мое мнение. Я усматриваю в этом очередные какие-то уловки для того, чтобы получить временное преимущество. Но судить не мне», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Карасин добавил, что надежность заявлений и обещаний украинского лидера вызывает сомнение.

Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой о прекращении огня в зоне СВО на Пасху. Он уточнил, что одобряет любые форматы перемирия, в том числе полное и энергетическое.