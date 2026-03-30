Трамп пригрозил ударами по острову Харк в случае срыва сделки

Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану серию жестких требований, пригрозив нанести удары по иранским электростанциям, нефтяным скважинам и захватить стратегический остров Харк, если переговоры о прекращении войны провалятся. Об этом он заявил в Truth Social.
«Если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно “открыт для бизнеса”, мы завершим наше прекрасное “пребывание” в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не “прикасались”, — уточнил Трамп.
Ключевым требованием Вашингтона остается полное разблокирование Ормузского пролива, через который в обычное время проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Трамп ранее выдвинул Ирану ультиматум: в течение 48 часов открыть пролив, иначе США начнут бомбить иранские гражданские электростанции.
