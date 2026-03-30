МИД Ирана подтвердил, что республика рассматривает выход из ДНЯО

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что, по мнению большинства депутатов, «после этих событий нет причин принимать такие ограничения». «Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО», — цитирует его телеканал Press TV.