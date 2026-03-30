МИД Ирана подтвердил, что республика рассматривает выход из ДНЯО

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика всерьeз рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает Arab Times со ссылкой на иранского дипломата.
«В свете недавних событий мы примем соответствующее решение», — заявил Багаи. Он пояснил, что правительство обязано выполнять решения парламента, но законопроект о выходе из ДНЯО всe ещe находится в стадии подготовки, так что дальнейшие шаги будут согласованы с законодателями.
Член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что, по мнению большинства депутатов, «после этих событий нет причин принимать такие ограничения». «Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО», — цитирует его телеканал Press TV.
Иран присоединился к ДНЯО в 1970 году. Договор признает за странами право на развитие мирной ядерной энергетики в обмен на отказ от разработки ядерного оружия и допуск инспекций МАГАТЭ.
Выход из договора формально не означает, что Иран немедленно начнет разработку ядерной бомбы, однако это снимает с него международные обязательства и ограничения, в том числе на обогащение урана, и может быть воспринято в мире как шаг к созданию ядерного оружия.
