МИД Ирана подтвердил, что республика рассматривает выход из ДНЯО

Иран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Формально это не означает создания атомной бомбы, но снимает с Тегерана все международные ограничения по обогащению урана.

Источник: РБК

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика всерьeз рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает Arab Times со ссылкой на иранского дипломата.

«В свете недавних событий мы примем соответствующее решение», — заявил Багаи. Он пояснил, что правительство обязано выполнять решения парламента, но законопроект о выходе из ДНЯО всe ещe находится в стадии подготовки, так что дальнейшие шаги будут согласованы с законодателями.

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что, по мнению большинства депутатов, «после этих событий нет причин принимать такие ограничения». «Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО», — цитирует его телеканал Press TV.

Решение о выходе из договора обсуждается в Тегеране на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Иран присоединился к ДНЯО в 1970 году. Договор признает за странами право на развитие мирной ядерной энергетики в обмен на отказ от разработки ядерного оружия и допуск инспекций МАГАТЭ.

Выход из договора формально не означает, что Иран немедленно начнет разработку ядерной бомбы, однако это снимает с него международные обязательства и ограничения, в том числе на обогащение урана, и может быть воспринято в мире как шаг к созданию ядерного оружия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше