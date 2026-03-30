Трамп пригрозил взорвать электростанции Ирана в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных переговорах «с новым и более серьезным» режимом в Иране о прекращении огня. По его словам, стороны достигли компромисса в обсуждениях. Он пригрозил Ирану «взрывом и полным уничтожением электростанций», если соглашение не будет достигнуто.

Источник: AP 2024

«Если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время достигнуто не будет, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив немедленно не будет ''Открыт для бизнеса'', мы завершим наше прекрасное ''пребывание'' в Иране взрывом и полным уничтожением всех их электростанций, Нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), которые мы намеренно еще не ''трогали''», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

На прошлой неделе Дональд Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля. Решение было принято на фоне продолжающихся непрямых американо-иранских контактов. При этом иранские власти отвергли предложенный США мирный план и выдвинули условия для прекращения боевых действий, среди которых: гарантии невозобновления боевых действий и выплата репараций.

Дональд Трамп говорил, что в Иране уже сменился режим и переговоры ведут с группой «профессионалов». О ком идет речь, он не уточнял. СМИ писали, что контакты ведутся со спикером иранского парламента Мохаммадом Багер-Галибафом, однако сам он это отрицал. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, получивший ранение в результате атаки 28 февраля, по утверждению президента США, в переговорах не участвует, поскольку «либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии». Власти Ирана настаивают, что аятолла полностью здоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше