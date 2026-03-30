Зеленский обиделся на главу Rheinmetall, назвавшего сборщиков украинских дронов «домохозяйками»

«У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — заявил Паппергер. Глава концерна назвал украинских производителей «домохозяйками» и подчеркнул, что их продукция не дотягивает до уровня таких гигантов, как Lockheed Martin или сам Rheinmetall. Кроме того, он усомнился в возможности экспорта украинских дронов в страны НАТО из-за жестких бюрократических барьеров.