Зеленский обиделся на главу Rheinmetall, назвавшего сборщиков украинских дронов «домохозяйками»

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывания главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера о кустарном производстве украинских беспилотников. По информации телеканала «Звезда», украинский лидер заявил: «Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall».
О причинах такого ответа пишет военный блогер Кирилл Федоров, ссылаясь на интервью Паппергера изданию The Atlantic. В нем топ-менеджер пренебрежительно высказался об уровне украинских БПЛА, сравнив их с конструктором Lego, и заявил об отсутствии в них реальных инноваций.
«У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — заявил Паппергер. Глава концерна назвал украинских производителей «домохозяйками» и подчеркнул, что их продукция не дотягивает до уровня таких гигантов, как Lockheed Martin или сам Rheinmetall. Кроме того, он усомнился в возможности экспорта украинских дронов в страны НАТО из-за жестких бюрократических барьеров.
После того как слова Паппергера спровоцировали скандал, немецкий оборонный концерн был вынужден официально оправдываться. По данным Bloomberg, Rheinmetall выпустил заявление, в котором выразил «глубочайшее уважение» к усилиям Киева, отметив, что «инновационный потенциал и боевой дух украинского народа являются источником вдохновения».
Соучредитель компании по производству дронов Quantum Systems Флориан Зайбель заявил, что «очень сожалеет и смущен» публичными высказываниями коллеги. В знак солидарности он подчеркнул, что его фирма «поддерживает всех украинских домохозяек» и предложил выпустить нашивки с изображением украинских женщин, управляющих беспилотниками.