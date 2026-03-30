Схождение Благодатного огня пройдет в Израиле без туристов и паломников

Накануне Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо не пустили в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Итальянский МИД в связи с этим вызвал посла Иерусалима. В канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что здесь нет «злого умысла», лишь вопросы безопасности на фоне обстрелов.