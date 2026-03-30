Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схождение Благодатного огня пройдет в Израиле без туристов и паломников

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет в «закрытом режиме» из соображений безопасности, сообщает пресс-служба израильской полиции.

Источник: РБК

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет в «закрытом режиме» из соображений безопасности, сообщает пресс-служба израильской полиции.

Решение принято после встречи сотрудников правопорядка с латинским патриархом Иерусалима Пьербаттистой Пиццабаллой.

Благодатный огонь — это огонь, который ежегодно в Великую субботу, за день до православной Пасхи, появляется из храма Гроба Господня (храм Воскресения Христова в Иерусалиме) В 2026 году церемония пройдет 11 апреля.

«В ходе встречи было [решено], что нынешние условия не позволяют проводить массовые собрания», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, с начала военной операции Израиля против Ирана многие места, которые традиционно посещают паломники, закрыты.

Накануне Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо не пустили в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Итальянский МИД в связи с этим вызвал посла Иерусалима. В канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что здесь нет «злого умысла», лишь вопросы безопасности на фоне обстрелов.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.