Схождение Благодатного огня пройдет в Израиле без туристов и паломников

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет в «закрытом режиме» из соображений безопасности, сообщает пресс-служба израильской полиции.
Решение принято после встречи сотрудников правопорядка с латинским патриархом Иерусалима Пьербаттистой Пиццабаллой.
Благодатный огонь — это огонь, который ежегодно в Великую субботу, за день до православной Пасхи, появляется из храма Гроба Господня (храм Воскресения Христова в Иерусалиме) В 2026 году церемония пройдет 11 апреля.
«В ходе встречи было [решено], что нынешние условия не позволяют проводить массовые собрания», — говорится в сообщении.
Накануне Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо не пустили в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Итальянский МИД в связи с этим вызвал посла Иерусалима. В канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что здесь нет «злого умысла», лишь вопросы безопасности на фоне обстрелов.
