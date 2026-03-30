Трамп заявил о серьезном прогрессе в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Ираном был достигнут серьезный прогресс. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с новым и более разумным режимом о прекращении наших военных операций в Иране. Был достигнут значительный прогресс», — написал он.
В этом же сообщении Трамп заявил, что если стороны не достигнут соглашения об открытии для судоходства Ормузского пролива в ближайшее время, то американские войска нанесут удары и полностью уничтожат иранские электростанции, нефтяные скважины, остров Харк и даже опреснительные установки.
23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Он сообщил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры».
Перед этим Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иран в ответ пообещал нанести удары по всем объектам энергетической и информационной инфраструктуры США в регионе.
