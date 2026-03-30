Губернатор сообщил о 16 поврежденных многоэтажках при атаке на Таганрог

Также получили повреждения 51 частный дом, школа и десять автомобилей. Погиб один человек, восемь получили ранения. В городе введен режим ЧС.

Источник: РБК

В Таганроге повреждены 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Повреждения получила также школа № 26. На учебный процесс атака не повлияла: школьники сейчас на каникулах, уточнил Слюсарь. В дальнейшем их временно переведут в другие учебные заведения.

«Проводится техническое обследование здания, оценивается масштаб повреждений, чтобы принять решение о сроках восстановления и дальнейшем использовании помещений здания», — написал он в телеграм-канале.

В селе Николаевка Неклиновского района восстановлено газоснабжение, сообщил глава региона. Там в результате падения обломков БПЛА была повреждена газовая труба.

Таганрог подвергся массированной атаке в ночь на 30 марта, погиб один человек. По словам мэра города Светланы Камбуловой, еще восемь были ранены.

«Медиками принято решение перевести пациентку, пострадавшую в результате падения обломков БПЛА, в Ростов — в областной ожоговый центр. Врачи оценивают состояние как стабильное, средней тяжести. Остальные пострадавшие продолжат лечение амбулаторно», — рассказал губернатор, добавив, что семье погибшего окажут помощь.

Камбулова сообщала, что в результате атаки получили повреждения 12 многоквартирных и 27 частных домов, десять машин, три предприятия, а также остекление в школе № 26.

Слюсарь говорил, что всего над регионом за ночь сбили более 60 беспилотников. В Таганроге введен режим ЧС, работает оперативный штаб по ликвидации последствий атаки.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше