Губернатор сообщил о 16 поврежденных многоэтажках при атаке на Таганрог

В Таганроге повреждены 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Повреждения получила также школа № 26. На учебный процесс атака не повлияла: школьники сейчас на каникулах, уточнил Слюсарь. В дальнейшем их временно переведут в другие учебные заведения.
«Проводится техническое обследование здания, оценивается масштаб повреждений, чтобы принять решение о сроках восстановления и дальнейшем использовании помещений здания», — написал он в телеграм-канале.
В селе Николаевка Неклиновского района восстановлено газоснабжение, сообщил глава региона. Там в результате падения обломков БПЛА была повреждена газовая труба.
Таганрог подвергся массированной атаке в ночь на 30 марта, погиб один человек. По словам мэра города Светланы Камбуловой, еще восемь были ранены.
«Медиками принято решение перевести пациентку, пострадавшую в результате падения обломков БПЛА, в Ростов — в областной ожоговый центр. Врачи оценивают состояние как стабильное, средней тяжести. Остальные пострадавшие продолжат лечение амбулаторно», — рассказал губернатор, добавив, что семье погибшего окажут помощь.
Камбулова сообщала, что в результате атаки получили повреждения 12 многоквартирных и 27 частных домов, десять машин, три предприятия, а также остекление в школе № 26.
Слюсарь говорил, что всего над регионом за ночь сбили более 60 беспилотников. В Таганроге введен режим ЧС, работает оперативный штаб по ликвидации последствий атаки.
