Глава СПЧ Ионов: россиянам могут вернуть Telegram

Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов заявил, что есть вероятность того, что в России возобновит работу мессенджер Telegram.
«Для этого его команда должна выполнить требующиеся условия, особенно в части тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — цитирует главу СПЧ ТАСС.
В августе 2025 года Роскомнадзор запретил россиянам звонить через мессенджер, ссылаясь на то, что он использовался для вымогательства денег. Позже ведомство заявило о замедлении работы Telegram в связи с систематическим нарушением требований федерального закона.
Ранее волгоградцам назвали названы самые худшие пароли приложений.