Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СПЧ Ионов: россиянам могут вернуть Telegram

Роскомнадзор заявил о замедлении работы Telegram в связи с систематическим нарушением требований федерального закона.

Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов заявил, что есть вероятность того, что в России возобновит работу мессенджер Telegram.

«Для этого его команда должна выполнить требующиеся условия, особенно в части тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — цитирует главу СПЧ ТАСС.

В августе 2025 года Роскомнадзор запретил россиянам звонить через мессенджер, ссылаясь на то, что он использовался для вымогательства денег. Позже ведомство заявило о замедлении работы Telegram в связи с систематическим нарушением требований федерального закона.

Ранее волгоградцам назвали названы самые худшие пароли приложений.