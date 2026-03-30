Путин наградил орденами губернаторов Саратовской и Иркутской областей

Президент Владимир Путин наградил главу Саратовской области Романа Бусаргина орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона, указ опубликован на портале правовой информации.
Этим же указом глава государства наградил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева орденом Дружбы тоже за вклад в развитие своего региона.
Бусаргин с 2020 по 2022 год был вице-губернатором Саратовской области — председателем правительства региона. 10 мая 2022 года его назначили врио губернатора после отставки Валерия Радаева. В сентябре того же года он одержал победу на региональных выборах и вступил в должность главы области.
Кобзев — генерал-полковник внутренней службы. С 2010 по 2016 год занимал пост начальника главного управления воронежского МЧС. В ноябре 2019 года его назначили замминистра МЧС России, в декабре — врио губернатора Иркутской области. В 2020 году он победил на выборах и вступил в должность главы региона, осенью 2025 года его переизбрали.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.