Это связано с тем, что Британия пообещала помочь в обороне Кипра после того, как британская авиабаза на острове была атакована иранским беспилотником.
Развертывание Dragon в Восточном Средиземноморье означает, что в распоряжении вооруженных сил Британии из шести возможных остался всего один эсминец HMS Duncan, утверждает GB News (по другим данным — два. — Прим. ред.). На двух других кораблях типа 45 (HMS Diamond и Defender) сейчас проводится модернизация двигателей, а еще один (HMS Daring) проходит ходовые испытания после восьмилетнего технического обслуживания.
«Поскольку Британия направляет HMS Dragon в Восточное Средиземноморье, немецкий фрегат Sachsen сменит HMS Dragon в качестве флагмана оперативной морской группы НАТО — в знак тесного германо-британского партнерства», — подтвердило посольство Германии в Лондоне.
После этого премьер-министр Кир Стармер подвергся жесткой критике в Британии. Член парламента Бен Обез-Джекти заявил следующее:
У Королевского военно-морского флота официально закончились корабли. Неспособность правительства управлять надводным флотом стала национальным позором — теперь нам помогает Германия.
Тан Дхеси, председатель Комитета по обороне, сказал, что привлечение немецкого корабля «подчеркивает обеспокоенность комитета относительно недостаточных возможностей Великобритании».
Между тем в Германии критики заявили, что сейчас у страны самый маленький военно-морской флот за всю послевоенную историю. В немецких военно-морских силах настолько сильный дефицит кадров, что им для выполнения своих обязательств перед НАТО пришлось привлекать военных из военно-воздушных сил, пишет британская газета The Telegraph.