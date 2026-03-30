СМИ: Британии пришлось позаимствовать немецкий фрегат для осуществления миссии НАТО

В Британии заявили о «национальном позоре» после того, как она была вынуждена «занять» военный корабль у Германии для выполнения своих обязательств перед НАТО.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Royal Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Великобритания не может выполнять свои обязательства в Атлантическом океане и Балтийском море из-за отсутствия военных судов, а британские моряки вынуждены использовать немецкие корабли для выполнения ключевой миссии НАТО, сообщает британский канал GB News.

Как поясняет издание, британский эскадренный миноносец HMS Dragon (тип 45) должен был выступать флагманом миссии НАТО в Северной Атлантике, но его пришлось отправить в Восточное Средиземноморье.

Это связано с тем, что Британия пообещала помочь в обороне Кипра после того, как британская авиабаза на острове была атакована иранским беспилотником.

Развертывание Dragon в Восточном Средиземноморье означает, что в распоряжении вооруженных сил Британии из шести возможных остался всего один эсминец HMS Duncan, утверждает GB News (по другим данным — два. — Прим. ред.). На двух других кораблях типа 45 (HMS Diamond и Defender) сейчас проводится модернизация двигателей, а еще один (HMS Daring) проходит ходовые испытания после восьмилетнего технического обслуживания.

В Северной Атлантике британский Dragon пришлось заменить немецким фрегатом F124 Sachsen.

«Поскольку Британия направляет HMS Dragon в Восточное Средиземноморье, немецкий фрегат Sachsen сменит HMS Dragon в качестве флагмана оперативной морской группы НАТО — в знак тесного германо-британского партнерства», — подтвердило посольство Германии в Лондоне.

После этого премьер-министр Кир Стармер подвергся жесткой критике в Британии. Член парламента Бен Обез-Джекти заявил следующее:

У Королевского военно-морского флота официально закончились корабли. Неспособность правительства управлять надводным флотом стала национальным позором — теперь нам помогает Германия.

Бен Обез-Джекти
член британского парламента

Тан Дхеси, председатель Комитета по обороне, сказал, что привлечение немецкого корабля «подчеркивает обеспокоенность комитета относительно недостаточных возможностей Великобритании».

Между тем в Германии критики заявили, что сейчас у страны самый маленький военно-морской флот за всю послевоенную историю. В немецких военно-морских силах настолько сильный дефицит кадров, что им для выполнения своих обязательств перед НАТО пришлось привлекать военных из военно-воздушных сил, пишет британская газета The Telegraph.

