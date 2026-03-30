Песков: темы новой мобилизации в России нет в повестке дня

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не обсуждают объявление новой волны мобилизации. Так он отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба, который рассказал о якобы высоких потерях ВС РФ на фронте и предположил, что в связи с этим в России могут объявить «всеобщий призыв». Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что российской армии хватает и личного, и руководящего состава.