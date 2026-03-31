Что определит мировую повестку на неделе 30 марта — 5 апреля 2026 года: прогнозы экспертов

Ближний Восток
Ближайшая неделя станет очередным этапом проверки, насколько далеко каждая из сторон готова зайти, не переходя к открытому обострению. Если не произойдет форс-мажорных событий, то начала наземной операции на этой неделе ждать не стоит, сходятся во мнении эксперты.
Наземная операция США
Разговоры о наземной операции США против Ирана — это, прежде всего, инструмент давления, а не признак принятого решения. Для такой операции у Вашингтона нет ни развернутой группировки, ни политической готовности, ни понятного плана «дня после».
Возможность проведения военной операции по извлечению из Ирана почти 450 килограммов урана подразумевает, соответственно, и применение десантных войск. Эта идея выглядит сложно реализуемой. Более того, начало сухопутной операции грозит превратить конфликт в полномасштабную войну.
Конфликт переходит в затяжную фазу, где главным становится управление инфраструктурными рисками, а не захват территорий. США находятся в стадии подготовки и это создает ситуацию, в которой любое событие может стать триггером для резкого изменения динамики конфликта.
Наращивание сил США
Вашингтон не принял решение о новой фазе войны, но формирует силы, чтобы ее начать, если сочтет необходимым.
США собирают военные силы в регионе для возможности реализации разного рода сценариев операции.
Чем дольше длится кризис, тем острее конкуренция между внешними игроками. Москве будет сложно оставаться просто наблюдателем — придется встраиваться в более сложную схему. В то же время это может усилить переговорные позиции РФ.
Что это значит для России
Для России это ситуация с двойным эффектом. С одной стороны, рост напряженности объективно работает на повышение цен на энергоносители и усиливает значение альтернативных маршрутов. С другой — сама логика конфликта становится более опасной. Если он окончательно перейдет в инфраструктурную фазу, где под ударом оказываются транспортные и энергетические узлы, географически близкие к нашей стране, это создает риски для российской экономики.
Для России открывается возможность нарастить свою роль как медиатора. Сейчас гораздо чаще проводятся встречи представителей Российской Федерации с представителями США. Недавно депутаты посещали Конгресс, допускаю, что обсуждался, в том числе и вопрос Ирана. Однако пока говорить о медиаторской деятельности рано, потому что пока негде выступать третьей стороной, пространство для диалога не сформировано.
Реальных дипломатических контактов между Ираном и США сейчас нет, констатируют аналитики. Мирный план США по большей части — предмет обсуждения экспертного сообщества. Переговоры возможны, но не на основе текущей конфигурации предложений.
Мирный план Трампа
Шанс на превращение этого плана в полноценный переговорный трек нулевой. Речь может идти о запуске контактов, но не о содержательной договоренности. Для США 15 пунктов — это максималистская конструкция, в которой зашиты ключевые требования, для Ирана такой пакет в исходном виде неприемлем.
Требования США и Ирана обсуждаются в основном только в экспертном сообществе, но едва ли за реальным столом переговоров. Есть государства-медиаторы, которые могут помогать решать вопросы, но такая челночная дипломатия в разрешении настолько острого конфликта едва ли эффективна.
Нефть, Ормуз и глобальные рынки
Транзит нефти через Ормузский пролив превратился в «ручеек», страны Залива сократили добычу как минимум на 10 млн баррелей в сутки, а государства IEA инициировали крупнейший в истории выпуск стратегических запасов — 400 млн баррелей.
Нефтяной шок или начало кризиса
Это уже настоящий нефтяной шок. Но по ценовой логике это, скорее, первая фаза: если судоходство не начнет устойчиво восстанавливаться в ближайшие дни, рынок легко перейдет в новое, более жесткое ралли. По Ормузу сейчас наиболее вероятен не сценарий полной разблокировки и не сценарий абсолютной герметичной блокады, а промежуточный режим ограниченного, выборочного прохода под иранским контролем и параллельным дипломатическим торгом.
Некоторые государства уже столкнулись с серьезными испытаниями, но ведущие страны мира обладают достаточными финансовыми средствами, чтобы закупать подорожавшие энергоносители. Кроме того, у них есть собственные запасы, которые они уже начали использовать. Говорить о полномасштабном кризисе преждевременно. Но если смотреть на перспективу, то все это ведет к замедлению мировой экономики. Навряд ли на этой неделе решится вопрос по разблокировке Ормузского пролива.
На краткосрочный период Россия может оказаться в плюсе, но в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке выгода от дорогой нефти может быть нивелирована, уверены эксперты.
Что это значит для России
Для России на коротком горизонте плюсы есть: высокий нефтяной рынок поддерживает экспортную выручку и бюджетные поступления. В дальнейшем для России выгода от дорогой нефти может быть частично съедена общей турбулентностью: замедлением мировой экономики, ростом издержек логистики и страхования, скачком политических рисков на всех энергорынках сразу.
Было бы хорошо, чтобы этот конфликт для России завершился поскорее, потому что таким образом мы сможем извлечь максимум выгоды, при этом, не испытав каких-то шоков. Если все затянется, то это негативно скажется на экономике вообще всех стран мира.
Многие государства в Азии уже начали на государственном уровне сокращать потребление энергоресурсов. Риск возникновения топливного кризиса в Азии уже на этой неделе может стать реальностью.
Топливный кризис в Азии
Топливный кризис будет проявляться не форме одномоментного физического «обнуления» поставок, а как сочетание дефицита отдельных видов топлива, скачка цен и вынужденных чрезвычайных мер.
Азиатский спрос способен дополнительно разгонять мировые цены на нефть и газ, констатируют эксперты. Причина простая — Азия является главным получателем энергоресурсов через Ормуз.
Рост цен на нефть и газ
Только Китай и Индия вместе получали 44% проходящей через пролив нефти, Япония и Корея также существенно зависят от этих потоков. Если крупнейшие азиатские импортеры начинают одновременно конкурировать за альтернативные баррели и молекулы газа, это автоматически усиливает глобальное ценовое давление. Это уже происходит.
Потребности Азии уже усиливают мировой рост цен. Россия является довольно серьезным поставщиком угля, нефти, и газа для многих азиатских стран и можно говорить, что энергокризис может открывать для РФ новые возможности, но пока об этом рано говорить, потому что мы не знаем, сколько продлится конфликт между США и Ираном. А от этого зависит многое. Чем дольше он будет идти, тем серьезнее будут изменяться структуры продаж, перестраиваться традиционные связи.
США
Внутриполитическая обстановка в США остается крайне напряженной. Цены на топливо в США растут, более 50% американцев недовольны войной с Ираном. Пятибратов отметил, что претензии к Дональду Трампу усиливаются на фоне недовольства миграционной политикой и частичного шатдауна правительства. По его словам, в условиях конфликта с Ираном все больше молодежи начинает поддерживать демократов, выходить на улицы и критиковать президента США.
Протесты против Трампа
Все это является, по большому счету, следствием политики Дональда Трампа, поэтому ему хочется скорее выйти из иранского конфликта, чтобы купировать эти претензии. В какой-то мере это слишком поздно, он уже очень сильно испортил себе репутацию.
Заявления о новых военных действиях, таких как возможная операция на Кубе, вызывают недовольство среди американцев. Трамп в свою очередь понимает, что впереди выборы в Конгресс, на которых республиканцы рискуют проиграть.
Пятибратов не исключает, что Трамп может активировать военный сценарий на Кубе. По его словам, местное руководство уже готово идти навстречу США по ряду направлений, включая предоставление доступа к бизнесу на острове. Он указывает, что такие шаги можно рассматривать как уступки в сфере суверенитета, на которые Куба вынуждена идти из-за тяжелого положения, связанного с нефтяным эмбарго.
Станет ли Куба следующей целью Трампа
Это открывает возможности для России, которая уже отправила на остров танкер. Мы не можем предоставить Кубе необходимые объемы энергоресурсов, которые позволили бы выйти из кризиса, но подобные действия лишний раз укрепляют наши контакты с Кубой.
Европа
Ситуация вокруг выборов в Венгрии уже стала частью более широкого раскола внутри Европейского союза.
Выборы в Венгрии
Есть мнение, что в случае победы Орбана на выборах, будет рассмотрен сценарий исключения Венгрии из Европейского союза, но это маловероятно. Евросоюз сейчас не в том положении, чтобы разбрасываться странами.
Все оппозиционные движения и в Венгрии, и в Чехии, и в Словакии поддерживаются Брюсселем. Происходящее сегодня в этих странах — это не просто локальные политические истории, это общеевропейский тренд. По мнению Пятибратова, попытки Брюсселя максимально ограничить влияние таких сил на уровне Европейского союза свидетельствуют о том, что число голосов, готовых идти навстречу России, будет сокращаться.
Раскол в ЕС
Брюссель пытается выжить тех политиков, которые не идут ему навстречу. В ЕС рассматривают возможность смены системы принятия политических решений с абсолютного большинства на схему квалифицированного большинства, что позволит игнорировать мнение таких стран, как Венгрия, Словакия и Чехия. Бабиш, Орбан, Фицо — не являются пророссийскими политиками, но они хотя бы договороспособны.
Согласно прогнозам экспертов, неделя 30 марта — 5 апреля пройдет под знаком управляемой эскалации. Ключевой тренд — не развязка глобальных конфликтов, а риск перехода к более жесткой фазе сразу по нескольким направлениям — Ближний Восток, мировые рынки нефти, Куба.