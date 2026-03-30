Британия оштрафовала «дочку» Apple за нарушение санкций против России

До мая 2022 года Okko принадлежал «Сберу», но после введения санкций Сбербанк вышел из ряда активов, входивших в его экосистему. Они перешли АО «Новые возможности», которое было зарегистрировано в марте. В июне того же года под британские санкции попало и АО «Новые возможности».