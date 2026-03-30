Британия оштрафовала «дочку» Apple за нарушение санкций против России

Великобритания оштрафовала европейское подразделение Apple — Apple Distribution International (ADI) — на 390 тыс. фунтов стерлингов ($516,1 тыс.) за перевод средств российскому онлайн-кинотеатру Okko. Документ опубликован Управлением по реализации финансовых санкций (OFSI), контролирующем исполнение ограничений (.pdf).
«OFSI наложило денежный штраф на ADI, поскольку в отношении этих платежей было установлено, что с точки зрения баланса вероятностей ADI нарушила запреты, установленные законодательством о финансовых санкциях», — сказано в сообщении.
По данным OFSI, в июне и июле 2022 года ADI выплатила российской стриминговой платформе Okko LLC 635 618 фунтов стерлингов. Компания, базирующаяся в Ирландии, добровольно раскрыла властям информацию о платежах, проведенных через британские банки.
До мая 2022 года Okko принадлежал «Сберу», но после введения санкций Сбербанк вышел из ряда активов, входивших в его экосистему. Они перешли АО «Новые возможности», которое было зарегистрировано в марте. В июне того же года под британские санкции попало и АО «Новые возможности».
В отношении материнской компании нарушений выявлено не было. ADI занимается продажей продукции Apple в Европе и на Ближнем Востоке.
Apple заявила, что относится к соблюдению санкций «крайне серьезно». После обнаружения двух платежей, связанных с организацией, находящейся под санкциями, компания незамедлительно и заблаговременно уведомила об этом британские власти, сказали там.
РБК направил запрос в Okko.
Стриминговый сервис Okko, созданный основателями оператора Yota Альбертом Авдоляном и Сергеем Адоньевым, существует с 2011 года. В конце 2017 года онлайн-кинотеатр купила Era Capital Екатерины Лапшиной. В 2018 году Okko перешел в Rambler Group, в обмен на это Era Capital получила долю в головной компании холдинга. В августе 2019 года в число акционеров группы вошел Сбербанк.
В октябре 2020-го «Сбер» объявил о покупке 45% Rambler Group в дополнение к уже имеющимся 55%, став единственным владельцем группы. Forbes со ссылкой на собственные источники утверждал, что сделка была заключена «только ради Okko».
