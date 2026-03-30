Полиция Финляндии сообщила о найденной в упавшем БПЛА взрывчатке

Один из упавших в Финляндии беспилотников был начинен взрывчатыми веществами, аппарат обезврежен, сообщает пресс-служба полиции государства на сайте.
«В аппарате, упавшем к северу от Коуволы, по предварительной оценке, находилась неразорвавшаяся боевая часть, поэтому он был уничтожен контролируемым подрывом», — говорится в сообщении.
По факту падения БПЛА идет предварительное следствие. Местная полиция взяла под контроль районы к северу от Коуволы и в Лууумяки, где ранее упали два беспилотника. Власти выясняют, произошел ли взрыв при падении аппарата.
Дело расследуется по статье «грубое причинение общей опасности».
29 марта два летательных аппарата упали в районе города Коувола, расположенного близ побережья Финского залива. Финляндия подняла в небо истребители F/A-18 Hornet ВВС для охраны воздушного пространства. Военные подтвердили, что один из упавших на территории страны дронов был украинским.
Ближе к вечеру 29 марта полиция Западной Уусимаа сообщила об обнаружении еще одного неопознанного дрона.
Сообщения о найденных в Финляндии беспилотниках последовали за атакой на Ленинградскую область в ночь на 29 марта.
