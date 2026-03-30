Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Финляндии сообщила о найденной в упавшем БПЛА взрывчатке

Один из упавших в Финляндии беспилотников был начинен взрывчатыми веществами, аппарат обезврежен, сообщает пресс-служба полиции государства на сайте.

Источник: РБК

«В аппарате, упавшем к северу от Коуволы, по предварительной оценке, находилась неразорвавшаяся боевая часть, поэтому он был уничтожен контролируемым подрывом», — говорится в сообщении.

По факту падения БПЛА идет предварительное следствие. Местная полиция взяла под контроль районы к северу от Коуволы и в Лууумяки, где ранее упали два беспилотника. Власти выясняют, произошел ли взрыв при падении аппарата.

Дело расследуется по статье «грубое причинение общей опасности».

29 марта два летательных аппарата упали в районе города Коувола, расположенного близ побережья Финского залива. Финляндия подняла в небо истребители F/A-18 Hornet ВВС для охраны воздушного пространства. Военные подтвердили, что один из упавших на территории страны дронов был украинским.

Ближе к вечеру 29 марта полиция Западной Уусимаа сообщила об обнаружении еще одного неопознанного дрона.

Сообщения о найденных в Финляндии беспилотниках последовали за атакой на Ленинградскую область в ночь на 29 марта.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

