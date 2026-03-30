Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС на год продлил санкции против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. ЕС на год продлил санкции против Ирана, введенные якобы за нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Источник: Reuters

«Совет ЕС принял решение продлить до 13 апреля 2027 года рестриктивные меры», введенные за якобы «серьезные нарушения прав человека» в Иране, говорится в документе.

Санкции введены против 262 физических лиц, главным образом — силовиков, чиновников, сотрудников пенитенциарной и судебной систем, а также 53 организаций. Рестрикции для физлиц подразумевают запрет на въезд в ЕС, а также блокировку активов в европейских банках, а для юрлиц — заморозку активов и запрет европейскому бизнесу на любые контакты с ними.

