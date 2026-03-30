В США предрекли шок на нефтяном рынке от блокады Ираном другого пролива

Ранее, 28 марта, йеменские хуситы объявили о готовности к вступлению в войну с США, если Вашингтон продолжит наращивать боевые действия против Ирана. Хуситы в том числе заявили, что начнут военную интервенцию в случае использование Красного моря в качестве проведения враждебных операций США и Израиля.