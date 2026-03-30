В США предрекли шок на нефтяном рынке от блокады Ираном другого пролива

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива приведет к серьезным проблемам с поставками нефтепродуктов. Об этом заявила экс-замминистра энергетики США Ранда Фахми в эфире Bloomberg TV.
Расширение конфликта с участием йеменских хуситов, объясняет экс-замминистра, приведет к дополнительным рискам для мировых поставок энергоносителей из-за потенциального контроля повстанцами прохода через пролив. В таком случае, рассуждает она, мировой нефтяной рынок ожидает «шок».
«Если они [повстанцы-хуситы] закроют Баб-эль-Мандеб, то у нас возникнет проблема, серьезная проблема с поставками», — заявила Фахми.
Около недели назад, 25 марта, иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что власти Ирана перекроют Баб-эль-Мандебский пролив в случае наземного вторжения на свои территории.
Баб-эль-Мандебский пролив — это стратегически важный морской путь между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея). Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Через пролив проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).
Ранее, 28 марта, йеменские хуситы объявили о готовности к вступлению в войну с США, если Вашингтон продолжит наращивать боевые действия против Ирана. Хуситы в том числе заявили, что начнут военную интервенцию в случае использование Красного моря в качестве проведения враждебных операций США и Израиля.
На берегу Красного моря находится саудовский порт — терминал Янбу, к которому ведет нефтепровод «Восток — Запад». Эр-Рияд уже начал переориентировать поставки нефти на западный берег страны в обход перекрытого Ираном Ормузского пролива.
