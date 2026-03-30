СМИ: в Пакистане считают, что военный пакт с Саудовской Аравией превращается в обузу

Пакистан пытается позиционировать себя в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном, стремясь к деэскалации длящегося уже месяц конфликта. Но за дипломатическими усилиями Исламабада кроется растущее беспокойство пакистанских спецслужб, пишет индийская газета The Times of India.
В прошлом году Пакистан, который обладает ядерным оружием, подписал с Саудовской Аравией договор о взаимной обороне, но теперь на фоне войны на Ближнем Востоке он превращается в «стратегическую обузу».
Оборонный пакт с Саудовской Аравией становится для нас проблемой. Предполагалось, что это будут деньги в обмен на сдерживание. Но от Саудовской Аравии мы не получили никаких новых инвестиций, а сдерживание провалилось.
Недавние удары Ирана по территории Саудовской Аравии усилили опасения, что Пакистану придется принять чью-либо сторону в конфликте, чего он стремится избежать. Как поясняет издание, риск возникновения конфликта усугубляется тесными военными связями Исламабада с Эр-Риядом и его одновременными усилиями по поддержанию приемлемых отношений с Тегераном.
Сильные антиамериканские и антиизраильские настроения, наряду с широкой симпатией общественности к Ирану, особенно среди многочисленного шиитского населения Пакистана, ограничивают возможности Исламабада для маневра. Любое открытое сближение с Вашингтоном или Эр-Риядом может спровоцировать внутренние беспорядки, предполагает Times of India.
По словам Камрана Бухари, старшего научного сотрудника Совета по ближневосточной политике, Пакистан занялся дипломатией, как раз чтобы избежать втягивания в боевые действия. Кроме того, руководство Пакистана рассматривает дипломатическое усилия как стратегическую необходимость: затянувшийся конфликт в Персидском заливе угрожает мировым поставкам энергоносителей и региональным торговым маршрутам. Согласно Times of India, Исламабад, выступая в качестве посредника, рассчитывает укрепить свою глобальную значимость и внутреннюю легитимность в период политического и экономического кризиса.