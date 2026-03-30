СМИ: в Пакистане считают, что военный пакт с Саудовской Аравией превращается в обузу

По словам Камрана Бухари, старшего научного сотрудника Совета по ближневосточной политике, Пакистан занялся дипломатией, как раз чтобы избежать втягивания в боевые действия. Кроме того, руководство Пакистана рассматривает дипломатическое усилия как стратегическую необходимость: затянувшийся конфликт в Персидском заливе угрожает мировым поставкам энергоносителей и региональным торговым маршрутам. Согласно Times of India, Исламабад, выступая в качестве посредника, рассчитывает укрепить свою глобальную значимость и внутреннюю легитимность в период политического и экономического кризиса.