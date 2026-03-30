Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Пакистане считают, что военный пакт с Саудовской Аравией превращается в обузу

Пакистан, который готов провести у себя мирные переговоры между США и Ираном, опасается, что его оборонный пакт с Саудовской Аравией может втянуть страну в разрастающийся региональный конфликт.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пакистан пытается позиционировать себя в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном, стремясь к деэскалации длящегося уже месяц конфликта. Но за дипломатическими усилиями Исламабада кроется растущее беспокойство пакистанских спецслужб, пишет индийская газета The Times of India.

В прошлом году Пакистан, который обладает ядерным оружием, подписал с Саудовской Аравией договор о взаимной обороне, но теперь на фоне войны на Ближнем Востоке он превращается в «стратегическую обузу».

Оборонный пакт с Саудовской Аравией становится для нас проблемой. Предполагалось, что это будут деньги в обмен на сдерживание. Но от Саудовской Аравии мы не получили никаких новых инвестиций, а сдерживание провалилось.

пакистанский источник

Недавние удары Ирана по территории Саудовской Аравии усилили опасения, что Пакистану придется принять чью-либо сторону в конфликте, чего он стремится избежать. Как поясняет издание, риск возникновения конфликта усугубляется тесными военными связями Исламабада с Эр-Риядом и его одновременными усилиями по поддержанию приемлемых отношений с Тегераном.

Более того, этот хрупкий баланс осложняется внутренним давлением.

Сильные антиамериканские и антиизраильские настроения, наряду с широкой симпатией общественности к Ирану, особенно среди многочисленного шиитского населения Пакистана, ограничивают возможности Исламабада для маневра. Любое открытое сближение с Вашингтоном или Эр-Риядом может спровоцировать внутренние беспорядки, предполагает Times of India.

По словам Камрана Бухари, старшего научного сотрудника Совета по ближневосточной политике, Пакистан занялся дипломатией, как раз чтобы избежать втягивания в боевые действия. Кроме того, руководство Пакистана рассматривает дипломатическое усилия как стратегическую необходимость: затянувшийся конфликт в Персидском заливе угрожает мировым поставкам энергоносителей и региональным торговым маршрутам. Согласно Times of India, Исламабад, выступая в качестве посредника, рассчитывает укрепить свою глобальную значимость и внутреннюю легитимность в период политического и экономического кризиса.

Но вынужденное формирование региональных альянсов — вплоть до появления ближневосточного аналога НАТО — и эскалация напряженности могут быстро сузить возможности Исламабада, предупреждает издание.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше