Украина извинилась перед Финляндией за упавшие дроны

МИД Украины принес извинения Финляндии за упавшие на ее территории украинские беспилотники, сообщил представитель ведомства Георгий Тихий, передает «Суспільне».
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что созвонился с финским президентом Александром Стуббом, во время разговора они «вспомнили инцидент с дронами, который недавно был на территории Финляндии».
Утром 30 марта Министерство обороны Финляндии заявило о двух объектах в воздушном пространстве страны. Позднее военные уточнили, что один из беспилотников был идентифицирован как украинский AN196. Дроны не были сбиты, поскольку их не расценили как представляющие угрозу, объяснило Минобороны Финляндии.
Сообщения об обнаруженных в Финляндии дронах последовали за атакой на Ленинградскую область. В ночь на 29 марта после налета в порт в Усть-Луге вспыхнул пожар. Никто не пострадал. Всего над Ленинградской областью к утру сбили 31 беспилотник.
Финский инцидент стал не единичным случаем. На прошлой неделе похожие происшествия произошли в Литве и Латвии и Эстонии. Там также были зафиксированы падения украинских дронов. В Эстонии один из беспилотников врезался в трубу электростанции в городе Аувере.
