Эксперт раскрыл возможный сценарий захвата США иранского урана

Эксперт уточнил, что американцы, чтобы забрать уран, должны определить его точное место хранения, а кроме того, устранить все варианты защиты ресурса, в том числе отключить ПВО и устранить сотни иранских военнослужащих. По мнению собеседника NEWS.ru, в этом случае Пентагон может рассчитывать только на предательство бойцов КСИР.
«Однако КСИР также решает задачи не только вооруженной борьбы, но и борьбы с предателями. Поэтому в этом контексте могут быть проведены серьезные мероприятия по уничтожению изменников среди тех, кто имеет отношение к хранению урана», — добавил Сивков.
Эксперт объяснил, что уран, который имеется в наличии в Исламской Республике, находится в укрепленных сооружениях, которые способны устоять даже при прямом попадании мощных бомб, не то что обычных взрывчатых веществ, поэтому американцам необходимо будет использовать спецсредства, чтобы до них добраться.
Он добавил, что сооружения располагаются в глубине территории Исламской Республики. Пентагон с помощью авиации пытался подавить систему ПВО в этих районах, но безуспешно. По мнению эксперта, объект с ураном также будут охранять иранские военные, а их число будет равняться дивизии. По оценке Сивкова, чтобы преодолеть такое препятствие, США придется задействовать несколько тысяч своих военных.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о планах президента США Дональда Трампа провести операцию по изъятию около 450 кг урана в Иране. В издании отметили, что миссия является сложной для осуществления.