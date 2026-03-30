Эксперт раскрыл возможный сценарий захвата США иранского урана

Он добавил, что сооружения располагаются в глубине территории Исламской Республики. Пентагон с помощью авиации пытался подавить систему ПВО в этих районах, но безуспешно. По мнению эксперта, объект с ураном также будут охранять иранские военные, а их число будет равняться дивизии. По оценке Сивкова, чтобы преодолеть такое препятствие, США придется задействовать несколько тысяч своих военных.