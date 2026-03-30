Президент Бразилии призвал к реформе ООН, чтобы не «воцарился хаос»

ООН нуждается в реформировании, поскольку ограничения многосторонних институтов мешают им сдерживать «гегемонистское соперничество», заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в колонке для The Guardian.
«Чрезмерная власть и нестабильность идут рука об руку. Мир без правил — это небезопасный мир, где любой может стать следующей жертвой. Насилие не может заменить диалог, а сила не может возобладать над дипломатией. Привилегии постоянных членов Совета Безопасности уже не имеют оправдания в международном порядке, основанном на суверенном равенстве государств. Когда они используются безответственно, они становятся недопустимыми», — написал политик.
Он призвал изменить ООН, чтобы организация перестала быть «простым наблюдателем за событиями, которые затрагивают всех нас». По мнению бразильского лидера, без многосторонности несовершенная коллективная безопасность будет заменена «жестокой реальностью повсеместного отсутствия безопасности».
«Когда все ограничения на применение силы снимаются, воцаряется хаос», — резюмировал да Силва.
По его мнению, постоянные члены Совбеза, используя право вето «то как щит, то как оружие, действуют без оглядки на Устав ООН». «Они играют с судьбами миллионов, оставляя за собой след смерти и разрушения», — подчеркнул бразильский лидер.
Лула да Силва также раскритиковал глобальную гонку вооружений, отметив, что мировые военные расходы, достигшие $2,7 трлн, отвлекают ресурсы от борьбы с голодом и бедностью. «Эти средства, разделенные между 630 млн человек, страдающих от голода, составили бы $4,2 тыс. на каждого. Голода бы не было, если бы у мировых лидеров хватило здравого смысла», — заявил он на конференции ФАО.
Лула да Силва последовательно выступает за расширение состава постоянных членов Совета Безопасности. Бразилия входит в «Группу четырех» наряду с Германией, Японией и Индией, которые совместно лоббируют получение постоянных мест в реформированном СБ ООН. Два года назад Лула да Силва уже призывал к такой реформе.
Россия поддерживает стремление Бразилии войти в реформированный Совет Безопасности ООН, сказано в совместном заявлении по итогам заседания Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству от 5 февраля. При этом Москва выступает против искусственного форсирования реформы и предлагает подходить к этому процессу осторожно.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.