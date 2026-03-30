МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обмануть страны Персидского залива

Зеленский в конце марта отправился в турне по странам Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания), где договорился о долгосрочном военном сотрудничестве, включая соглашения сроком до десяти лет с Саудовской Аравией и Катаром и планы аналогичного соглашения с ОАЭ. Основной акцент — развитие сотрудничества в сфере беспилотников и возможная организация их производства в регионе.