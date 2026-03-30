МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обмануть страны Персидского залива

Источник: РБК

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страны Ближнего Востока не поддадутся на попытки президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ближневосточный конфликт и не дадут связать конфликт на Украине с событиями в регионе. Его цитируют APA и EcoIran.

«Я думаю, что страны региона находятся настороже. Человек, который за последние четыре года втянул свою страну в разрушительную войну, не сможет их обмануть», — сказал Багаи.

Он также назвал попытки связать конфликт на Украине с событиями на Ближнем Востоке «серьезной ошибкой».

Зеленский в конце марта отправился в турне по странам Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания), где договорился о долгосрочном военном сотрудничестве, включая соглашения сроком до десяти лет с Саудовской Аравией и Катаром и планы аналогичного соглашения с ОАЭ. Основной акцент — развитие сотрудничества в сфере беспилотников и возможная организация их производства в регионе.

Кроме того, Украина предложила партнерам поставки дронов-перехватчиков и передачу опыта их применения, при условии содействия стран региона в достижении перемирия и прекращения огня с Россией.

