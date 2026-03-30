Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ сообщила об ударах по военному университету КСИР в Иране

Источник: РБК

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному из объектов военной инфраструктуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Университету имени имама Хусейна в Тегеране. Об этом ЦАХАЛ сообщила в телеграм-канале.

«В последние дни был нанесен удар по одному из центральных объектов военной инфраструктуры КСИР, расположенному в комплексе Университета имени имама Хусейна — главного военного учебного заведения КСИР, которое также служит резервным активом для военных органов режима», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ утверждает, что под прикрытием гражданской деятельности в университете велись исследования и разработка передового оружия.

Университет имени имама Хусейна — это высшее военное учебное заведение профессионального образования для подготовки и повышения квалификации военных и гражданских специалистов.

В результате ударов, по информации ЦАХАЛ, стало известно, что туннели, расположенные под заведением, используются Ираном для тестирования и разработки баллистических ракет, а химический центр университета используют для разработки химического оружия.

Израиль уже атаковал Университет имени имама Хусейна летом прошлого года — тогда стороны обменивались ударами после объявления Тель-Авивом операции против Тегерана из-за иранской ядерной программы.

Оставайтесь на связи с РБК в Mах.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше