ЦАХАЛ сообщила об ударах по военному университету КСИР в Иране

«В последние дни был нанесен удар по одному из центральных объектов военной инфраструктуры КСИР, расположенному в комплексе Университета имени имама Хусейна — главного военного учебного заведения КСИР, которое также служит резервным активом для военных органов режима», — говорится в сообщении.
ЦАХАЛ утверждает, что под прикрытием гражданской деятельности в университете велись исследования и разработка передового оружия.
Университет имени имама Хусейна — это высшее военное учебное заведение профессионального образования для подготовки и повышения квалификации военных и гражданских специалистов.
В результате ударов, по информации ЦАХАЛ, стало известно, что туннели, расположенные под заведением, используются Ираном для тестирования и разработки баллистических ракет, а химический центр университета используют для разработки химического оружия.
Израиль уже атаковал Университет имени имама Хусейна летом прошлого года — тогда стороны обменивались ударами после объявления Тель-Авивом операции против Тегерана из-за иранской ядерной программы.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.