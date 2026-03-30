Зеленский ответил на сравнение производителей дронов с «домохозяйками»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал конкурировать технологиями, а не «риторикой» в ответ на слова главы Rheinmetall Армина Паппергера, который сравнил украинских производителей дронов с «домохозяйками».

Источник: РБК

«Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть генеральным директором Rheinmetall. И я поздравляю наш украинский оборонно-промышленный комплекс с таким высоким уровнем», — сказал Зеленский (цитата по «Суспiльне»).

По его словам, сейчас ОПК должны оценивать по результатам и технологиям, а не по риторике. Зеленский подчеркнул также, что Украина ежедневно применяет эти технологии на поле боя и уверена в международном признании своего ОПК.

Ранее Паппергер критически высказался об украинских производителях БПЛА, назвав их подход недостаточно инновационным, и сравнил с «домохозяйками». Однако позже в Rheinmetall заявили о восхищении украинскими разработками. «Особая заслуга Украины в том, что она ведет очень эффективную борьбу даже с ограниченными ресурсами», — говорилось в заявлении компании.

Москва неоднократно критиковала западную помощь Украине, настаивая на том, что поставки не изменят цели спецоперации.

