Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США сообщил о возобновлении работы американского посольства в Венесуэле

Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Об этом сообщили Bloomberg News в Госдепартаменте США.

Источник: AP 2024

«Возобновление работы посольства США в Каракасе является ключевой вехой в реализации трехэтапного плана президента для Венесуэлы», — заявил агентству представитель Госдепа Томми Пиготт.

Возобновление «укрепит способность (США.—»Ъ«) напрямую взаимодействовать с временным правительством Венесуэлы, гражданским обществом и частным сектором», уточнили в Госдепартаменте.

Госсекретарь Марко Рубио неоднократно говорил, что у США есть план по урегулированию ситуации в стране. По его словам, инициатива подразумевает экономическую и политическую стабилизацию и последующее формирование демократического правительства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США во время американской операции «Абсолютная решимость» в ночь на 3 января. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при господине Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

