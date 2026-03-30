Госдеп США сообщил о возобновлении работы американского посольства в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США во время американской операции «Абсолютная решимость» в ночь на 3 января. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при господине Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.