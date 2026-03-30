Путин объявил благодарность сыну Кадырова

Президент Владимир Путин объявил благодарность Ахмату Кадырову — сыну главы Чечни Рамзана Кадырова. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — сказано в обосновании.
Ахмату Кадырову 20 лет. Прежде он был первым замминистра по физической культуре и спорту республики, а в 2024-м стал министром по делам молодежи, затем был назначен министром физической культуры и спорта республики. С мая 2024 года по июнь 2025-го был президентом футбольного клуба «Ахмат».
В начале 2026 года сын Кадырова стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни.
Еще один сын главы Чечни, 18-летний Адам Кадыров с весны 2025 года занимает пост секретаря Совбеза республики. Дочь Кадырова Айшат занимает должность заместителя председателя местного правительства.
