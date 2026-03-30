Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин объявил благодарность сыну Кадырова

Президент объявил благодарность Ахмату Кадырову «за заслуги в области физической культуры и спорта». 20-летний Кадыров — министр по физической культуре и спорту республики и вице-премьер.

Источник: РБК

Президент Владимир Путин объявил благодарность Ахмату Кадырову — сыну главы Чечни Рамзана Кадырова. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — сказано в обосновании.

Ахмату Кадырову 20 лет. Прежде он был первым замминистра по физической культуре и спорту республики, а в 2024-м стал министром по делам молодежи, затем был назначен министром физической культуры и спорта республики. С мая 2024 года по июнь 2025-го был президентом футбольного клуба «Ахмат».

В начале 2026 года сын Кадырова стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни.

Еще один сын главы Чечни, 18-летний Адам Кадыров с весны 2025 года занимает пост секретаря Совбеза республики. Дочь Кадырова Айшат занимает должность заместителя председателя местного правительства.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше