Путин объявил благодарность сыну Кадырова

Ахмату Кадырову 20 лет. Прежде он был первым замминистра по физической культуре и спорту республики, а в 2024-м стал министром по делам молодежи, затем был назначен министром физической культуры и спорта республики. С мая 2024 года по июнь 2025-го был президентом футбольного клуба «Ахмат».