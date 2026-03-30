Welt: немецкий генерал оценил потенциал НАТО в войне с Россией

По словам Золльфранка, бои будут вестись на всех фронтах: на суше, в воздухе и на море. Он также не исключил применения ядерного оружия и массированные удары вглубь территории (в направлении Франции и Германии) для поражения важных стратегических объектов противников.
Золльфранк заверил, что НАТО предпринимает активные шаги для подготовки к подобному сценарию. Он привел в пример миссию альянса «Восточный часовой», в рамках которой самолеты Eurofighter бундесвера ежедневно обеспечивают патрулирование восточного фланга. Кроме того, он напомнил о дислокации немецких сухопутных войск в Литве и присутствии контингентов других стран НАТО в Эстонии, Латвии, Польше и Румынии. Эти меры, на его взгляд, обеспечивают готовность сил на восточном фланге к возможному столкновению с Россией.
Он отметил продолжающееся наступление российской армии на фронте и то, что на днях Россия запустила по территории Украины 1000 дронов за сутки. Немецкий генерал честно признал, что страны НАТО пока не готовы к таким масштабам запуска беспилотников.