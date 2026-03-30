Welt: немецкий генерал оценил потенциал НАТО в войне с Россией

Золльфранк заверил, что НАТО предпринимает активные шаги для подготовки к подобному сценарию. Он привел в пример миссию альянса «Восточный часовой», в рамках которой самолеты Eurofighter бундесвера ежедневно обеспечивают патрулирование восточного фланга. Кроме того, он напомнил о дислокации немецких сухопутных войск в Литве и присутствии контингентов других стран НАТО в Эстонии, Латвии, Польше и Румынии. Эти меры, на его взгляд, обеспечивают готовность сил на восточном фланге к возможному столкновению с Россией.