Welt: немецкий генерал оценил потенциал НАТО в войне с Россией

Генерал бундесвера Александр Золльфранк в беседе с немецкой газетой Die Welt оценил подготовку стран НАТО к войне с Россией, которую в альянсе «назначили» на 2029 год.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Россия делает все возможное, чтобы пополнить свои запасы вооружений, укрепить войска и увеличить их численность до 1,5 млн солдат. В НАТО прогнозируют, что к 2029 году Россия якобы будет готова к «крупномасштабному нападению» на Европу.

По словам Золльфранка, бои будут вестись на всех фронтах: на суше, в воздухе и на море. Он также не исключил применения ядерного оружия и массированные удары вглубь территории (в направлении Франции и Германии) для поражения важных стратегических объектов противников.

По мнению генерала, эта война будет напоминать нынешнюю войну США и Израиля против Ирана.

Золльфранк заверил, что НАТО предпринимает активные шаги для подготовки к подобному сценарию. Он привел в пример миссию альянса «Восточный часовой», в рамках которой самолеты Eurofighter бундесвера ежедневно обеспечивают патрулирование восточного фланга. Кроме того, он напомнил о дислокации немецких сухопутных войск в Литве и присутствии контингентов других стран НАТО в Эстонии, Латвии, Польше и Румынии. Эти меры, на его взгляд, обеспечивают готовность сил на восточном фланге к возможному столкновению с Россией.

Золльфранк также сказал, что члены альянса пристально следят за развитием событий на Украине.

Он отметил продолжающееся наступление российской армии на фронте и то, что на днях Россия запустила по территории Украины 1000 дронов за сутки. Немецкий генерал честно признал, что страны НАТО пока не готовы к таким масштабам запуска беспилотников.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше