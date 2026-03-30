Экономист заявил о провале стратегии США по нефти из-за Ирана

Попытка США использовать ситуацию вокруг Ирана для управления нефтяными ценами не привела к ожидаемому результату. Как отметил директор Института нового общества, автор Telegram-канала «Политэкономия» Колташов, изначальный расчет Дональда Трампа заключался в накоплении нефти и удержании низких цен на этом этапе. Затем рост котировок должен был вывести американские нефтяные компании в более комфортную зону и повысить их рентабельность.
По словам экономиста, ключевым элементом стратегии должна была стать иранская нефть, однако события начали развиваться по иному сценарию. Колташов подчеркнул, что ожидания Вашингтона не были подкреплены точными расчетами.
В США, за исключением семьи Трампа и его ближайшего окружения, нет деловых кругов, которые были бы заинтересованы в подобном кризисе, тем более в его долгосрочном развитии. Одно дело — незначительная спекулятивная игра, и совсем другое — готовность терпеть все сопутствующие тяжелые последствия.
«Краткосрочные выгоды уже извлечены. Дальше начинаются долгосрочные проблемы», — считает эксперт. По его мнению, ситуация выходит из-под контроля, основное давление испытывают экономики западных стран, а «Трамп не понимает, что с этим делать». В частности, Евросоюз вынужден ограничивать потребление, что сдерживает рост цен на нефть.
30 марта 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о желании США установить контроль над иранской нефтяной инфраструктурой. В частности, он не исключил сценарий захвата острова Харк — ключевого узла экспорта нефти Ирана, отметив, что у Тегерана недостаточно ресурсов для его защиты.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран объявил о прекращении движения через Ормузский пролив. Этот маршрут считается ключевым для мирового энергорынка: через него проходит до 20% поставок нефти и более 30% СПГ. Позднее, 25 марта, иранские власти разрешили транзит судам ряда дружественных стран — России, Индии, Пакистана и Китая.