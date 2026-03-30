Между Нижним Новгородом и Нови Садом подписано двухлетнее сотрудничество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и мэр сербского города Нови Сада Жарко Мичин подписали дорожную карту о сотрудничестве на ближайшие два года, включающую в себя более 30 мероприятий. Об этом чиновник сообщил в своем канале в MAX.
«Это открывает новые перспективы: совместные культурные и спортивные фестивали, образовательные программы и бизнес-форумы. Особо выделю развитие туризма: совсем скоро планируется связать прямым авиасообщением Нижний Новгород и сербскую столицу — Белград, от которого до Нови Сада рукой подать. Дополнительно проработаем вопрос оказания содействия в организации паломнических туров для сербских туристов, которые очень интересуются и чтят православные святыни, которыми славится нижегородская земля», — написал Шалабаев.
Флагманом дорожной карты станут Дни Нижнего Новгорода в Нови Саде с участием ведущих творческих коллективов, спортсменов, образовательного и бизнес-сообществ. Дни Нови Сада, в свою очередь, пройдут в Нижнем Новгороде.
«Символично, что на нашей встрече присутствовала Майя Гойкович, которая два десятилетия назад заложила основы дружбы наших городов, подписав соглашение о побратимстве», — резюмировал мэр Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин утвердил стратегию сотрудничества со странами ЕАЭС до 2028 года.