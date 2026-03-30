Между Нижним Новгородом и Нови Садом подписано двухлетнее сотрудничество

В этом году отмечается 20-летие установления официальных отношений между двумя городами.

Источник: Время

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и мэр сербского города Нови Сада Жарко Мичин подписали дорожную карту о сотрудничестве на ближайшие два года, включающую в себя более 30 мероприятий. Об этом чиновник сообщил в своем канале в MAX.

«Это открывает новые перспективы: совместные культурные и спортивные фестивали, образовательные программы и бизнес-форумы. Особо выделю развитие туризма: совсем скоро планируется связать прямым авиасообщением Нижний Новгород и сербскую столицу — Белград, от которого до Нови Сада рукой подать. Дополнительно проработаем вопрос оказания содействия в организации паломнических туров для сербских туристов, которые очень интересуются и чтят православные святыни, которыми славится нижегородская земля», — написал Шалабаев.

Флагманом дорожной карты станут Дни Нижнего Новгорода в Нови Саде с участием ведущих творческих коллективов, спортсменов, образовательного и бизнес-сообществ. Дни Нови Сада, в свою очередь, пройдут в Нижнем Новгороде.

«Символично, что на нашей встрече присутствовала Майя Гойкович, которая два десятилетия назад заложила основы дружбы наших городов, подписав соглашение о побратимстве», — резюмировал мэр Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин утвердил стратегию сотрудничества со странами ЕАЭС до 2028 года.

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше