FT: Запад пессимистично оценивает вариант открытия Ормузского пролива силой

«Военные планировщики очень пессимистично настроены относительно шансов возобновления движения по проливу лишь военными способами», — говорится в статье. По мнению Рахмана, расположение пролива, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, а также уровень доступного Тегерану вооружения позволит иранским вооруженным силам атаковать суда даже при наличии военного сопровождения.
В этой связи, полагает обозреватель, единственным реалистичным сценарием остается заключение сделки по итогам переговоров. Однако, замечает Рахман, Иран, вероятно, назовет очень жесткие условия подобного соглашения, вплоть до взимания платы за проход через пролив. Это «ужасает соседей» исламской республики, но может быть воспринято рабочим вариантом странами Азии и даже европейскими странами, не исключает обозреватель.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.