Зеленский сообщил о просьбах к Киеву сократить удары по объектам в России

30 марта Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на пасхальные праздники (католическая Пасха в этом году отмечается 5 апреля, православная — 12-го числа). В прошлом году президент Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, которое продлилось с 18:00 19 апреля до полуночи 20 апреля (время московское). Зеленский согласился, заявив: «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». Москва и Киев обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.