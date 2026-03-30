Зеленский сообщил о просьбах к Киеву сократить удары по объектам в России

Украина готова сократить удары по энергетике в случае такого же шага России, заявил Зеленский. К нему, по его словам, с такой просьбой обратился ряд партнеров. Россия в 2025 году уже объявляла 30-дневный мораторий на такие удары.

Источник: РБК

Украина на фоне мирового энергетического кризиса в последнее время получает сигналы от некоторых партнеров о том, чтобы сократить удары по нефтяным и энергетическим объектам России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН. По его словам, Киев готов пойти на это в случае аналогичного шага Москвы.

Иран после авиаударов США и Израиля закрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, что привело к скачку цен на нефть. Вашингтон разрешил странам закупать больше российской нефти, чтобы смягчить последствия кризиса. Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейские, заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

30 марта Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на пасхальные праздники (католическая Пасха в этом году отмечается 5 апреля, православная — 12-го числа). В прошлом году президент Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, которое продлилось с 18:00 19 апреля до полуночи 20 апреля (время московское). Зеленский согласился, заявив: «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». Москва и Киев обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Перед пасхальным перемирием действовал введенный Россией 30-дневный мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре. В течение него стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.

В феврале этого года в Кремле, отвечая на вопрос о том, какова цель ударов по энергетической инфраструктуре Украины, заявляли, что Москва наносит удары по тем объектам, которые считают связанными с военным комплексом Киева. Однако, говорили там, «двери для мирного урегулирования открыты».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше