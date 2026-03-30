Турция сбила ракету после «последнего предупреждения» Ирану

Турция уничтожила «баллистический боеприпас», который был запущен из Ирана и вошел в турецкое воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции в соцсети X.

Источник: РБК

Снаряд был уничтожен силами противовоздушной обороны НАТО, развернутыми в Восточной части Средиземноморья.

Турция перехватывала иранские ракеты и ранее. Около недели назад, 22 марта, МИД Турции после встречи стран Персидского залива в Эр-Рияде предупредил Тегеран. «Страны Персидского залива заявляют, что, если нынешняя ситуация продолжится, они будут вынуждены принять контрмеры. Эта встреча отчасти стала их последним предупреждением по данному вопросу», — говорилось в сообщении.

Двумя днями ранее, 28 марта, глава турецкого МИДа Хакан Фидан сообщил, что Анкара помогает контактам США и Ирана. «Американцы координируют это [переговоры] с нами, мы разговариваем. Мы также информируем иранцев об этом», — сказал министр.

По информации Bloomberg, дипломаты Турции убеждают ОАЭ и Саудовскую Аравию и другие арабские государства, которые подверглись иранским ударам, не вступать в войну с Ираном. Анкара опасается, что вовлечение арабских стран в боевые действия может спровоцировать полномасштабную региональную войну, которая поставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока.

