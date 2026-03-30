Турция сбила ракету после «последнего предупреждения» Ирану

По информации Bloomberg, дипломаты Турции убеждают ОАЭ и Саудовскую Аравию и другие арабские государства, которые подверглись иранским ударам, не вступать в войну с Ираном. Анкара опасается, что вовлечение арабских стран в боевые действия может спровоцировать полномасштабную региональную войну, которая поставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока.