Турция сбила ракету после «последнего предупреждения» Ирану

Снаряд был уничтожен силами противовоздушной обороны НАТО, развернутыми в Восточной части Средиземноморья.
Турция перехватывала иранские ракеты и ранее. Около недели назад, 22 марта, МИД Турции после встречи стран Персидского залива в Эр-Рияде предупредил Тегеран. «Страны Персидского залива заявляют, что, если нынешняя ситуация продолжится, они будут вынуждены принять контрмеры. Эта встреча отчасти стала их последним предупреждением по данному вопросу», — говорилось в сообщении.
По информации Bloomberg, дипломаты Турции убеждают ОАЭ и Саудовскую Аравию и другие арабские государства, которые подверглись иранским ударам, не вступать в войну с Ираном. Анкара опасается, что вовлечение арабских стран в боевые действия может спровоцировать полномасштабную региональную войну, которая поставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока.