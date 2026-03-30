Вице-спикер Госдумы оценил итоги поездки депутатов в США

«Нам удалось по сути из фактически остановленных отношений установить диалог с конгрессменами, с представителями двух партий, демократов и республиканцев, донести нашу позицию, задать порой сложные вопросы для американской страны, которые нас интересовали, ну и, конечно же, обозначить наши интересы, интересы России, которые, по мнению депутатов Государственной думы, являются ключевым при обсуждении тех или иных вопросов», — сказал Чернышов.
По его словам, поднимались в том числе тема украинского урегулирования. «Мы первопричины всего этого вопроса, опять же, разъяснили. И во многом встретили понимание со стороны принимающей. Это важно», — указал вице-спикер Думы.
Разговор российских депутатов с американскими конгрессменами иногда носил «острый характер», но в целом встречи были успешными, ранее говорила в эфире Радио РБК первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова. Полезной поездку депутатов в США называли и в Кремле.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.