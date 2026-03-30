Депутаты рассказали о переговорах в США и «русском кокусе» в Конгрессе

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и депутат Светлана Журова («Единая Россия») в составе парламентской делегации посетили США 26−27 марта, где встретились с конгрессменами и экспертами. Это первая за 12 лет официальная встреча депутатов и членов Конгресса. Также в составе депутатской группы были возглавлявший ее Вячеслав Никонов («Единая Россия») и Михаил Делягин («Справедливая Россия»). О темах этих встреч и обсужденных вопросах Чернышов и Журова рассказали РБК.
Приглашение на встречу исходило от члена палаты представителей Анны Паулины Луны. Она была избрана в 2023 году по одному из округов Флориды от Республиканской партии.
Как готовилась поездка.
Чернышов: «Поступило приглашение от конгрессвумен [Анны Паулины Луны] на ряд людей. Соответственно, если есть возможность диалога и возможность донести нашу позицию, то обязательно нужно пользоваться ею и делать все для того, чтобы российская сторона могла высказаться и донести свою правду. Поэтому мы и поехали».
Журова: «Конечно, были брифинги, мы готовились к поездке, но как будут проходить встречи, обсуждения, в каком ключе — это было сюрпризом, потому что мы не знали, как настроена та сторона. И потом, одно дело — Анна Паулина Луна, которая нас пригласила и была инициатором, а другое дело — подобрать еще пул конгрессменов, которые готовы были прийти, осмелились, у них же скоро свои выборы. Знаете, человек, который собирается на выборы, лишний раз такие вещи делать не будет. Потому что есть определенные риски. И мы как раз говорили, и Луна это понимала, что может быть создана негативная атмосфера, которую потом раскрутят те же демократы, — а она республиканка, — и будут использовать в своих целях».
С кем встречались.
Чернышов: «Помимо нее [Луны], у нас был ряд встреч с представителями двух партий, республиканцами и демократами, представителями разных комитетов [Конгресса], которые занимаются вопросами внутренней политики, внешней политики, вопросами, связанными с нефтью, газом, энергоносителями, энергетическим блоком. Также мы встречались с экспертами, с политологами, с представителями средств массовой информации».
Журова: "В общей сложности на встречах были около семи конгрессменов: республиканцев и демократов. Республиканцев было больше. Изначально планировалось, что демократов будет больше, чем в итоге прибыло на встречи, но у них в тот день было заседание Конгресса, были выступления, поэтому не все смогли быть.
Также были встречи с аналитиками, экспертами, политологами, но их не публичили, они сказали, что побаиваются лишней публичности. Их было много. Например, был деловой обед, на нем присутствовало примерно 30 аналитиков и экспертов".
Как проходили встречи.
Журова: «Мне понравилось, как на встрече демократ озвучил правильную идею и это было, в принципе, контекстом нашей встречи. Он сказал: “У нас в Конгрессе две политические партии. И я, демократ, сейчас сижу рядом с республиканцем. И я понимаю, что есть какие-то вещи, нас объединяющие, и мы должны быть в диалоге. И вот так же Россия и Америка. Много что разъединяет, есть то, что объединяет, и мы все равно должны быть в диалоге, а не закрываться опять железным занавесом”.
Что говорили об Украине.
Чернышов: «Разговор был достаточно интересным, ни одна из сторон не была закрыта. Мы все обсуждали открыто, доносили свою позицию, отвечали на вопросы конгрессменов, а они — на наши вопросы. В частности, мне кажется, мы очень неплохо донесли наше мнение по поводу событий на Украине. Хорошо, что это совпало с информацией [директора национальной разведки США] Тулси Габбард о вмешательстве [президента Украины Владимира] Зеленского в выборы [прошлого президента США Джо Байдена]. Для американцев это было удивительно, в определенном смысле, информационная бомба. А для нас ничего удивительного тут не было, мы и так все это всё видели. Поэтому такое преодоление информационной изоляции — это очень хорошо и полезно».
Журова: «Все соглашались с тем, что у нас есть разногласия по этой теме. Мы говорили, что согласны с многими пунктами плана [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа, но Украина его смотреть не собирается. Поэтому это уже не наша задача — заставить [Киев] глянуть на него хотя бы одним глазком, это уже задача американцев».
Как обсуждали санкции.
Чернышов: «Говорили и о санкциях. Мы, естественно, в очередной раз настаиваем на том, что санкционные режимы вводить неправильно. Все санкционные меры, которые были [введены] против нашей страны, привели только к усилению нашему, к появлению новых внешнеполитических союзов».
Журова: «Мы открыто говорили о том, что санкции вредят Америке больше, чем нам. В каких-то моментах они нам даже на пользу пошли. А вот то, что это привело к тому, что, например, тот же Китай усиливается — это тоже правда. И мы высказывали все эти нюансы». По ее словам, собеседники «больше слушали, потому что отчасти они это понимают, они не отвечали, просто выслушивали и записывали».
Об участии российских спортсменов в играх в Лос-Анджелесе.
Чернышов: «Про спортсменов очень качественно изложила нашу позицию олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она рассказала и про триумф нашей паралимпийской сборной на последних Олимпийских играх, и про недопустимость наложения санкций, ограничения участия наших спортсменов в Олимпийских играх и вообще в соревнованиях под нашим флагом и с нашим гимном. В ближайшее время вы увидите реакцию на это американской стороны, и, думаю, она будет полезной».
Журова: «Я сказала, что скоро пройдет Олимпиада (летом 2028 года в Лос-Анджелесе) и Америка может повлиять на эти процессы, как сторона, проводящая Олимпийские игры. Она может высказать свое мнение о том, как россияне должны на ней присутствовать, в каком составе, с флагом и гимном. Здесь коллеги с нами согласились, сказали, что это тема, которая может быть поднята, в том числе [в коммуникации] с президентом Трампом. Они, как и мы, — парламентарии и не могут воздействовать на незаконодательные решения, но они могут подготовить фон, чтобы потом это решение состоялось».
Об Иране и нефти.
Журова: «С экспертами в том числе обсуждали тему Ирана. Они тоже не со всем согласны, на то они и аналитики. В каких-то моментах они удивлены тем, что происходит. Они считают, что для Трампа это не набирает тех плюсов, которые, как ожидалось, это должно набрать».
Чернышов: «Конкретных обсуждений российской или американской нефти не было, мы в принципе оценивали ситуацию на рынках энергоносителей. Это был деловой разговор. Более конкретно о ценах, я думаю, должны договариваться представители исполнительной власти. Мы же отражаем те позиции, которые мы слышим прежде всего от людей в нашем обществе. И эту позицию безусловно удалось донести».
О провокациях и неудобных вопросах.
Чернышов: «Провокаций не было, если не считать того, что нас пытались как-то неудачно снимать, задавать неудобные вопросы в Конгрессе. Но это не провокация, мы были к этому готовы. И как только мы начинали отвечать — такие вопросы заканчивались и все только удивлялись, как все становится очевидно и как хорошо наша делегация знает матчасть и докладывает свою позицию».
Журова: «Никаких провокаций не было, абсолютно. Может в какой-то момент более назойливые журналисты попытались задать вопросы, но в остальном — ничего».
Изменилась ли позиция США по встрече.
Чернышов: «О нашем визите высказывался [конгрессмен] Деррик ван Орден. У него интересная судьба, он был военнослужащим. И он тоже признал, что диалог лучше, чем его отсутствие. Для многих в американском обществе это неочевидная вещь, многие настроены на конфронтацию. Это ястребы из леворадикального крыла глобалистских сил».
Об ответном визите.
Чернышов: «Председатель нашей делегации Вячеслав Никонов уже говорил, что мы ждем делегацию из США с ответным визитом, если, конечно, они настроены на деловой разговор и продолжение общения».
Журова: "Да, мы их пригласили. Кстати, Луна не находится под российскими санкциями, потому что она избралась в Конгресс уже после того, как мы наложили ответные санкции. [Если они решат приехать], будет стоять вопрос о снятии с них санкций, но у нас нет процедуры снятия санкций на время, как сняли с нас. Мы либо снимаем санкции полностью, либо нет. Это тоже требует согласования и времени.
И надо понимать, что нашу поездку согласовал спикер Госдумы Вячеслав Володин, и она была официальная. Но будет ли это делать спикер Конгресса — вопрос. Но она может быть, например, от группы, которую они собираются создать для взаимодействия с Думой — «русский кокус» (caucus — собрание единомышленников — РБК)".